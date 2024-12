video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere Slalom femminile Semmering e Super-G maschile a Bormio: orari e diretta Oggi domenica 29 dicembre due appuntamenti di Coppa del Mondo: in programma c’è lo slalom per le donne sulle nevi di Semmering mentre gli uomini si cimenteranno a Bormio per il Super G. Dirette in TV e in streaming live in modalità gratuita grazie alla Rai e a RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 29 dicembre si torna a sciare sia per gli appuntamenti di Coppa del Mondo femminile sia per quelli maschili. In programma c'è lo slalom per le donne sulle nevi di Semmering mentre gli uomini si cimenteranno a Bormio per il Super G. Appuntamenti in TV e in streaming live in modalità gratuita grazie alla Rai e a RaiPlay.

Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato a Semmering per il classico appuntamento con cui si conclude il 2024: sarà interessante rivedere all’opera Federica Brignone e Marta Bassino in gigante con aspettative importantissime di vittoria. Ci sarà anche Sofia Goggia che proverà a puntare a un buon piazzamento in questa specialità per chiudere degnamente l'anno solare. Si è cominciato sabato 28 con il gigante, oggi domenica 29 si replica con lo slalom con la prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30.

Attesa anche per gli uomini che saranno impegnati sulla mitica pista dello Stelvio di Bormio per concludere degnamente il 2024. Una pista notoriamente difficilissima ed estremamente selettiva tra quelle in lista nelle prove di CdM. La speranza è che si veda tornare ad esultare il nostro Dominik Paris che in questo contesto ha vinto ben sette gare. Per i maschi si è iniziato a scendere il giorno di Santo Stefano con la prima prova, poi venerdì 27 dicembre con la seconda gara, quindi ieri sabato 28 con la discesa e oggi il super G alle 11.30.

A che ora vedere il Super G maschile in diretta TV e streaming

Il super G maschile di Coppa del Mondo andrà in onda in diretta tv e in streaming a partire dalle 11:30 su Rai 2, mentre per lo streaming appuntamento su RaiPlay. Oppure si può vedere sui canali a pagamento come Eurosport per abbonati Sky e DAZN oppure su Discovery+, con l'app SkyGo e on demand su NOW.

Dove vedere in TV e in diretta streaming lo slalom femminile a Semmering

Sono due le manche dello slalom femminile di Coppa del Mondo che si disputano oggi a Semmering. La prima alle 10:00 e la secondo alle 13:30. La diretta televisiva in chiaro è gratuita su Rai 2 e in streaming su Rai Play, mentre è riservata agli abbonati su Eurosport e online su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn.