Incantevole Federica Brignone, vittoria dominante in Super G in Val d’Isere: Sofia Goggia terza Federica Brignone è stata semplicemente straordinaria in Val d’Isere con un successo imperiale in Super G: Shiffrin sotto pressione e subito fuori, Sofia Goggia eccellente terza. Dominio azzurro per una stagione di Coppa del Mondo che continua a essere impressionante.

Ancora una volta in Val d'Isere la Coppa del Mondo femminile si sta tingendo di azzurro, grazie alla straordinaria Federica Brignone che ha messo un punto esclamativo sul Super G con una prova stupenda. Prima, assolutamente dominante, con una discesa che ha messo subito enormi pressioni sia alla Shiffrin sia a Sofia Goggia. Con la statunitense che esce malamente di scena mentre l'azzurra. malgrado una condizione fisica non ottimale, si prende una terza posizione di grandissimo pregio.

Una discesa perfetta di Federica Brignone che è velocissima in una prova che finalmente si è svolta in condizioni perfette meteo sulle nevi della Val d'Isere, dove la milanese si è presa la scena con il miglior tempo, compiendo una superba gara laddove le altre principali avversarie hanno tutto sbagliato. In primis Mikaela Shiffrin con la campionessa americana che ha sbagliato a metà gara, così come l'altra azzurra che ha accarezzato tempi da podio, Marta Bassino. Non ha sbagliato invece Sofia Goggia che ha risposto nel migliore dei modi alla connazionale, strappando il secondo podio sul podio poi, a sorpresa, preso da Kajsa Vickhoff Lie infilatasi tra le due azzurre.

Tutto ciò però non ha rovinato la festa dello sci azzurro femminile che arriva a quasi 24 ore dalla prova maiuscola di Dominik Paris tra i maschi con una superba prova del 34enne al ritorno alla vittoria dopo oltre un anno e mezzo. La giornata della squadra femminile è stata comunque eccezionale con sette azzurre nelle prime 20 posizioni e due sul podio con Brignone che brinda all'ennesimo successo in Coppa del Mondo. "Una manche quasi perfetta, mi è venuto quasi tutto bene anche se non sono andata subito e sempre a 100 all'ora" ha raccontato a fine prova. "Oggi si andava velocissima e ho provato a incrementare sempre. Una idea che avevo in testa e sono riuscita a mettere in pratica".

Il confronto Brignone-Hohia dunque ha vissuto un'altra epica tappa con Federica che si riporta avanti nei successi di Coppa del Mondo 24 successi a 23. "Il testa a testa con Sofia? E' una cosa fantastica per il nostro Paese" ha ammesso Federica Brignone ai microfoni Rai. "Ma non guardo anche oggi i record. Semplicemente una cosa fantastica anche per noi perché significa che stiamo facendo cose incredibili da anni. Non guardo ai record perché ogni gara è una storia a sé e quest'anno ogni singola gara è qualcosa di fantastico."