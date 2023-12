Dominik Paris show alla coppa del mondo di sci alpino: l’azzurro vince la discesa della Val Gardena Dominik Paris si prende la scena alla coppa del mondo di sci alpino. L’azzurro vince la discesa in Val Gardena 22 anni dopo l’ultimo successo firmato Kristian Ghedina nel 2001.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dominik Paris è straordinario: l'azzurro vince la discesa in Val Gardena 22 anni dopo l'ultimo successo firmato Kristian Ghedina nel 2001. L'azzurro è in ginocchio sul traguardo della Saslong, quasi stenta a crederci. Era dal 5 marzo 2022 che non vinceva in Coppa (la discesa di Kvitfjell) e il 55° posto nel superG di ieri non faceva presagire a nulla di buono. E invece Paris è stato a dir poco perfetto con il suo 22° successo in carriera, il 18° in discesa e il primo sulla Saslong, con una discesa superlativa in 1'59"84, precedendo il norvegese Aleksander Kilde (+0"44) e lo statunitense Bryce Bennett (+0"60).

Paris ha mostrato grande padronanza trovandosi a suo agio sulla neve aggressiva superando i tratti di pista difficoltosi sfruttando nel migliore dei modi i passaggi di scorrevolezza. In generale gli azzurri si sono distinti maggiormente in questa giornata. Basti pensare infatti anche alla prova di Mattia Casse che ha chiuso al 7° posto con un ritardo minimo di 92 centesimi dal suo connazionale. Non proprio allineati al meglio e dunque più staccanti i vari Florian Schieder (+ 1"60) e Christoph Innerhofer (+1"66). La Coppa del Mondo di sci alpino si sposterà in Alta Badia dove nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 dicembre si svolgeranno due slalom giganti.



Ciò che resta per il momento è però la vittoria straordinaria di Paris che subito dopo la discesa quasi stenta a credere a ciò che aveva appena fatto: "Non pensavo di aver sciato così bene, ho cercato di essere pulito e sciolto ma non una volta arrivato al traguardo non era a conoscenza del tempo fatto – ha spiegato durante l'intervista alla Rai -. Una volta visto il verde mi sono emozionato, da anni provavo a vincere ma ero mai riuscito a farlo. È stato davvero molto bello".

Paris ha spiegato i dettagli della sua corsa evidenziando dove si è riuscito a costruire la vittoria: "La neve non era aggressiva, c'era neve naturale – ha aggiunto ancora – Ma fortunatamente stavo bene e ho cercato di fare al meglio i salti e lì ho fatto la differenza facendo velocità". Per Paris è una sorta di riscatto rispetto a quanto visto nelle ultime uscite ufficiali: "Ho faticato tanto lo scorso anno, finalmente mi sono riscattato. La stagione è cominciata bene".