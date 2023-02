Il dolore di Sofia Goggia per Elena Fanchini: “Ho finito le lacrime, è stato devastante” Sofia Goggia, alla vigilia della discesa libera dei Mondiali 2023 in cui è favoritissima, ha ancora una volta voluto ricordare e omaggiare l’amica Elena Fanchini, venuta a mancare all’età di 37 anni.

A cura di Alessio Morra

Sofia Goggia non è solo una grande campionessa, che dà lustro allo sci e allo sport italiano, ma è una ragazza con un gran cuore, e più di una volta lo ha dimostrato. Sincera, senza filtri quando parla con la stampa, l'atleta bergamasca in questi giorni si sta preparando per la discesa libera dei Mondiali, in cui è favoritissima. Giorni però a dir poco complicati per Goggia che ha pianto, letteralmente, per la morte di Elena Fanchini, sciatrice azzurra venuta a mancare a soli 37 anni. Le sue emozioni le ha mostrate tutte tanto giovedì quanto venerdì. Il suo dolore è forte. Il racconto di Sofia è molto intenso.

La sciatrice bergamasca era molto legata a Elena Fanchini, era andata a trovarla sotto Natale e le aveva dedicato il successo di Cortina. E già nella giornata di giovedì, parlando di quello che era successo, aveva detto delle parole molto forti, che aveva ribadito con un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram: "Per tutte noi è stato triste. Abbiamo pianto tutte. Ci siamo strette in un abbraccio. Ci siamo incontrati a Natale, era tempo che non ci vedevamo. In cuor mio sapevo che non aveva tanto tempo. Porteremo con noi la sua sincerità, la sua genuinità, vera, autentica, era semplice. Ci uniamo tutte silenziosamente al dolore della loro famiglia, sapendo che ne facciamo anche noi".

E alla Rai aveva fatto capire bene quanto fosse forte il suo dolore: "Per noi oggi è stata una giornata difficile. Io solitamente sono metodica precisa. Quando stavo per mettere gli scarponi da gara nello zaino ho avuto un'amnesia non ricordavo quali erano i miei scarponi da gara. Ero sbalengata".

La gara si avvicina. Nell'ultima prova, corse con il lutto al braccio, Goggia è stata la più veloce. Vuole ripetersi. Vuole vincere per sé stessa, ma anche per l'amica Elena, che ha sofferto tanto negli ultimi tempi, come ha confermato la sorella. E dopo l'ultima prova è tornata a parlare di Elena Fanchini e ha espresso nuovamente il suo dolore, nell'intervista concessa a Sport Mediaset: "Ieri è stata una giornata terribile per tutte noi. Il lutto è una cosa che ognuno elabora a modo suo. Io ho finito le lacrime. Per noi è stato qualcosa di devastante. Pregando tutti assieme noi ragazze abbiamo vissuto un momento di grande unione".

Dopo aver pianto e pregato, le componenti della nazionale di sci hanno voluto ricordare con il sorriso Elena Fanchini: "Ho voluto ricordare i momenti gioiosi. E abbiamo deciso di ricordarla con gli aneddoti più esilaranti, quelli suoi. E ci siamo ritrovati a ridere e lì abbiamo lasciato tanto, scacciando via tanto dolore che ha contraddistinto queste ultime giornate".