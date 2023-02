Elena Fanchini è morta a 37 anni a causa di un tumore: il mondo dello sci è in lutto All’età di 37 anni è morta Elena Fanchini. È stata una fortissima sciatrice italiana, vincitrice di una medaglia d’argento ai Mondiali 2005.

A cura di Alessio Morra

Una notizia bruttissima colpisce il mondo dello Sci e tutto lo sport italiano. Perché a 37 anni è morta Elena Fanchini, ex sciatrice che anni fa era stata colpita da un tumore. Era nata nel 1985. Quando aveva vent'anni vinse una medaglia d'argento ai Mondiali in discesa di libera, due i successi in Coppa del Mondo. Recentemente Sofia Goggia le aveva dedicato il successo di Cortina.

Elena, Sabrina e Nadia Fanchini sono state tre sciatrici. Sia Elena che soprattutto Nadia sono riuscite a togliersi grosse soddisfazioni. Tutte e due hanno lasciato l'attività nel 2020. Elena Fanchini nel 2018 annunciando la rinuncia alla partecipazione alle Olimpiadi di Pyeongchang rese nota la malattia, pochi mesi dopo diede una gioia facendo sapere di aver vinto il male. Poi purtroppo però la malattia è tornata.

La sua stata una carriera eccellente, sublimata dalla medaglia d'argento vinta nel 2005, ad appena vent'anni, nei Mondiali disputati proprio in Italia. Nell'edizione disputata tra il Bormio e Santa Caterina Valfurva ottenne la medaglia d'argento nella gara di discesa libera. In Coppa del Mondo, sempre in discesa, che era la sua specialità, riuscì a vincere due volte: a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015.

Sofia Goggia, poche settimane fa, vincendo la discesa libera di Cortina le dedicò un pensiero. In un'intervista a caldo disse: "Eli questo successo è per te". Fanchini rispose velocemente: "Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso". Oggi si è spenta a Solato, in provincia di Brescia. Lascia il marito Denis.

