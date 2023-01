Sofia Goggia è ancora straordinaria regina a Cortina: domina la discesa libera in Coppa del Mondo Stupenda ennesima prova in discesa di Sofia Goggia che ha vinto la quarta discesa stagionale, su cinque disputate, nella Coppa del Mondo femminile di sci. E sabato potrebbe ripetersi ancora.

A cura di Alessio Pediglieri

Ennesima prova maiuscola di Sofia Goggia che nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, in Coppa del Mondo, domina ancora una volta su tutte le avversarie. Per l'azzurra il trionfo odierno la fa volare al 21° successo in CdM, eleggendola insieme a Federica Brignone la migliore azzurra di sempre. Ma per Sofia c'è anche la possibilità unica di fare ancora di più: per lei la corona di regina assoluta potrebbe arrivare sabato, quando ci sarà la possibilità di fare uno storico bis, ancora in discesa.

Il trionfo a Cortina d'Ampezzo è arrivato con il tempo di 1'33″47, precedendo la slovena Ilka Stuhec (seconda a +0″13), e alla tedesca Wira Keidle (terza a +0″36) grazie ad un finale di gara in crescendo dove è riuscita ancora una volta a fare la differenza. Male l'avversaria più temibile in classifica di specialità, Corinne Suter che è caduta. Per la bergamasca la conferma di un dominio pressoché assoluto in Coppa del Mondo con il quinto podio consecutivo in discesa libera e quattro vittorie.

Dunque, la regina dei ghiacci è ancora lei, Sofia Goggia, neo trentenne con la pazza voglia di voler ancora imporre la propria forza in discesa, prendendosi l'intera scena del circo bianco in Coppa del Mondo. A Cortina non dà tregua alle avversarie e anche se nella prima parte di tracciato paga un lieve ritardo è dopo il salto del Duca d'Aosta che trova la sciata migliore tracciando traiettorie e velocità impossibili per le avversarie. All'arrivo le resiste la sola Stuhec staccata di un capello, a soli 13 centesimi dall'azzurra.

Leggi anche Il camionista che ha investito e ucciso Davide Rebellin è ancora a piede libero

Il successo odierno consacra ancora una volta Goggia che nel panorama dello sci azzurro femminile raggiunge in vetta ai successi in CdM Federica Brignone, con 21 vittorie complessive. Un traguardo che potrebbe essere superato già fra poco più di 48 ore nell'appuntamento in discesa di sabato 22 gennaio. Con il trionfo di oggi, Goggia ipoteca la coppa creando un vero vuoto in classifica di specialità portandosi a quota 480 punti. Al secondo posto c’è Stuhec (272), mentre al terzo posto ci sono Elena Curtoni e Corinne Suter (218), con la svizzera che era la più quotata avversaria ma che ha dovuto cedere il passo dopo la brutta caduta rimediata in pista.