video suggerito

Sofia Goggia annuncia il ritorno sulle piste di sci: “Spero di essere pronta per Beaver Creek” Sofia Goggia è pronta a tornare, anche se il rientro alle gare non sarà immediato. Goggia a novembre volerà negli Stati Uniti e solo nelle gare di Beaver Creek sarà al cancelletto di partenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sofia Goggia è una campionessa assoluta. Ha vinto tantissimo e avrebbe potuto raccogliere molto di più se non avesse avuto una serie di terribili infortuni. L'ultimo lo ha riportato lo scorso 31 gennaio quando si ruppe tibia e malleolo. Uno stop lunghissimo per la sciatrice bergamasca che con l'avvicinarsi della stagione torna a parlare e dà un appuntamento a tutti. Goggia spera di tornare in pista in Coppa del Mondo a metà dicembre e proverà a farlo nelle gare di Beaver Creek.

Goggia e i mesi successivi all'infortunio a tibia e malleolo

Goggia ha parlato del suo rientro, ma soprattutto dei problemi che le ha dovuto superare dopo l'ennesimo infortunio: "Devo dire che questo infortunio è stato molto pesante su tanti aspetti fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ho patito molto, soprattutto i primi mesi. Per due mesi ho pensato di essere morta. Però devo dire che già dall’operazione tutto è andato alla perfezione, forse anche meglio delle aspettative".

L'azzurra tornerà in gara a metà dicembre

Ripartire non è mai facile per nessuno, ma l'azzurra dopo aver superato momenti difficili a breve tornare a inforcare gli sci dopo la frattura di tibia e malleolo ed ha un obiettivo preciso per il suo rientro: "A breve rimetterò gli sci, poi sarò in America dall’11 novembre e vorrei rientrare a metà dicembre a Beaver Creek". L'obiettivo è quello di tornare sulle piste di sci per il weekend del 14 e 15 dicembre.

Infine ha parlato delle difficoltà che ha avuto nello sciare con la piastra nella gamba: "Con la piastra è stato difficile sciare avevo sempre male, per cui a inizio settembre abbiamo tolto i mezzi di sintesi ed e’ stata una svolta. Adesso mi sento veramente bene, anche mentalmente riesco a fare delle cose che prima, avendo la piastra, non mi fidavo a fare. Ho voglia di sciare, ho voglia di provarci".