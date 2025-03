video suggerito

Federica Brignone perde la Coppa di Super G: impresa irreale di Gut-Behrami, male Sofia Goggia Nell’ultimo Super G di Coppa del Mondo che decretava chi fosse la vincitrice di specialità 2025, Lara Gut-Behrami ha compiuto l’impresa della vita con una discesa surreale. Nulla da fare per Federica Brignone scavalcata in classifica di 15 punti e finita terza sul podio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Brignone che ha già conquistato la Sfera di Cristallo 2025 della classifica generale ha provato a prendersi anche quella di specialità, in Super G nelle Final di Sun Valley in America dove però, ha dovuto chinare il capo di fronte ad una inarrivabile Lara Gut-Behrami che si è superata, prendendosi i punti sufficienti per concludere da prima, scavalcando Brignone di sole 15 lunghezze. Malissimo, invece Sofia Goggia che ha sbagliato tutto arrivando al traguardo con un pessimo tempo di oltre 3 secondi e mezzo dalle prime.

Gut-Behrami imprendibile, Lindsey Vonn sorprendente: Federica Brignone solo terza

Prima della gara di oggi, Lara Gut-Behrami era seconda nella classifica di Coppa del Super G, dietro proprio a Federica Brignone di soli 5 punti. Per poter sperare nel successo mondiale nella specialità per la svizzera avrebbe dovuto vincere la prova odierna e così ha fatto, con una gara mostruosa ai militi dell'immaginabile, prendendosi la sesta Coppa di Super G. Davanti alla quale anche un'ottima Brignone si è dovuta inchinare, finendo comunque sul podio, al terzo posto dietro anche alla sorprendente 40enne Lindsey Vonn. Malissimo invece Sofia Goggia, che ha sbagliato e ha rischiato di uscire di pista finendo lontanissima, a oltre 3 minuti e mezzo di distacco da Gut-Behrami.

Dietro a Federica Brignone si è distinta Marta Bassino arrivata ai piedi del podio con il 4° posto. 10a Laura Pirovano, 13a Elena Curtoni a 2.47, 14a Roberta Melesi a 2.73. Ultima azzurra, 19a una Sofia Goggia irriconoscibile, finita a 3.58, dopo aver commesso un gravissimo errore, rischiando di cadere.

La classifica finale del superG:

Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1’12″35 Lindsey Vonn (USA) +1.29 Federica Brignone (Italia) +1.33 Marta Bassino (Italia) +1.45 Romane Miradoli (Francia) +1.59

La classifica finale di Coppa del Mondo di superG:

GUT-BEHRAMI Lara SUI 665 BRIGNONE Federica ITA 630 GOGGIA Sofia ITA 466 LIE Kajsa Vickhoff NOR 317 CURTONI Elena ITA 284