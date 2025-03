video suggerito

Sofia Goggia di una onestà disarmante dopo gli errori in Super G: "Semplicemente ho sbagliato tutto" Una Sofia Goggia troppo brutta per essere reale nell'ultimo Super G di Coppa del Mondo, giunta lontanissima al traguardo con un divario abissale: "Errori tecnici a ripetizione, non sono riuscita a tenere gli sci. Ma alla fine sono terza in classifica generale di specialità. Mai successo prima"

A cura di Alessio Pediglieri

Sofia Goggia ha concluso la sua avventura stagionale in Super G nel peggiore dei modi: sulle nevi di Sun Valley nell'ultima prova di specialità di Coppa del Mondo ha sciato malissimo, finendo lontanissima dal podio, a quasi 4 secondi di distacco. Irriconoscibile, concludendo anche con il peggior tempo dell'intera prova. Ma a fine gara, con una analisi semplicemente disarmante, ha spiegato cosa sia successo: "Nessuna scusa, ho semplicemente sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare. Non ne ho azzeccata una".

Il Super G di Sun Valley ha visto una stratosferica Lara Gut-Behrami compiere l'impresa della vita, siglando la sua più bella prova stagionale all'ultimo atto. Laddove la pressione era massima perché in ritardo in classifica generale, la svizzera si è superata scavalcando un'ottima Federica Brignone e prendendosi la settima coppa di specialità con 15 punti di vantaggio. Mentre per l'elvetica c'era la gloria, per , scesa poco dopo è andata in scena una autentica sofferenza.

L'analisi di Sofia Goggia: "Errori tecnici, devo ancora migliorare"

La campionessa bergamasca ha sciato malissimo, sbagliando in svariati punti fino a chiudere sulla linea d'arrivo con 3'58" di ritardo su Lara Gut-Vehrami. Un abisso in termini di tempo, con una Goggia semplicemente irriconoscibile e deludente. Una gara iniziata male e finita peggio e che la stessa azzurra ha analizzato con una lucidità e una onestà impensabili, senza cercare scuse o alibi: "Gli errori che ho commesso oggi non sono dettati dall'infortunio dell'anno scorso o una mancanza di preparazione. Proprio ho sbagliato io e basta. A livello tecnico non sono riuscita subito a prendere il via per bene, gli sci mi sono scivolati via. Poi mi sono quasi fermata. Insomma devo ancora un po' migliorare, soprattutto dove devo sterzare con i piedi per poi prendere l'esterno". Nessuna scusante, per Sofia Goggia che continua la sua analisi spietata sulla propria gara: "Sono gli stessi errori che avevo già fatto sulla parte più ripida iniziale in discesa".

Goggia terza sul podio di Coppa di Super G: "Mai mi era capitato prima"

Malgrado la pessima discesa odierna però per Sofia Goggia c'è anche grande soddisfazione per essere comunque rimasta sul podio della classifica generale di Coppa del Mondo della specialità, dietro a Gut-Behrami e Brignone: "Detto tutto questo, non ero mai riuscita a raggiungere questo traguardo. E' stata una stagione molto solida in questa disciplina nonostante due uscite e quindi sono davvero soddisfatta per come ho sciato in Super". In attesa di scoprire cosa succederà martedì: "Assolutamente, ci vediamo al Gigante per l'ultimo appuntamento della stagione".