Sofia Goggia: “Una persona è venuta e mi ha regalato un foglio chiuso”. Sorpresa quando lo ha aperto Sofia Goggia ha risalito ancora una volta la china dopo l’ennesimo infortunio ed è pronta a tornare nella Coppa del Mondo di sci. La campionessa bergamasca racconta cosa è successo la scorsa estate, quando una persona si è presentata a casa sua con un foglio chiuso: “Aprilo quando sarai pronta”. Quando lo ha fatto, Sofia ha visto con sorpresa che era bianco. Lì ha capito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Se qualcuno pensava che Sofia Goggia potesse mollare dopo l'ennesimo brutto infortunio, la frattura di tibia e malleolo rimediata in allenamento lo scorso 5 febbraio, probabilmente non conosce bene la campionessa bergamasca, che ha affrontato il comprensibile scoramento iniziale, lo ha impacchettato in un cassetto e ha risalito la china ancora una volta. A quasi 32 anni (li compirà il prossimo 15 novembre), Sofia è pronta a ripresentarsi al cancelletto di partenza della Coppa del Mondo di sci, probabilmente nelle gare di Beaver Creek a metà dicembre. La Goggia ha trovato motivazioni ovunque, anche da un regalo a sorpresa fattole quest'estate: "Una persona è venuta a casa mia e mi ha dato un foglio. Ho aspettato qualche giorno, poi una sera l'ho aperto ed era un foglio bianco". Lì ha capito, ed è stata benzina potente.

Sofia Goggia ha vinto 24 volte in Coppa del Mondo di sci

Sofia Goggia in visita da Roberto Baggio: cercava risposte

Il racconto della vicenda fatto a Repubblica parte tuttavia da un'altra persona, cui invece dà nome e cognome, è Roberto Baggio. Siamo nello scorso maggio, le sensazioni non sono ancora definite, ci sono dubbi e incertezze nell'animo della medaglia d'oro olimpica e vincitrice di quattro coppe di discesa. Allora Sofia va da Baggio, cerca risposte: "Ero confusa, stavo cercando una strada, parlando con lui per trovare conforto. Sai, quando sei disperata ti aggrappi a tante cose, no? E vorresti vedere un barlume nel buio di te stessa. Eravamo seduti a tavola, nei grandi spazi della villa di Altavilla Vicentina, e lui a un certo punto mi prende il braccio, mi guarda con quegli occhi di vetro e fa: ‘Decidi tu per te stessa. Il resto sono solo grandi se…'".

Il foglio ricevuto in regalo: "Aprilo quando sarai pronta". Era bianco, lì ha capito

E qua entra in scena il misterioso foglio che qualcuno consegna a Sofia qualche settimana dopo: "Mi ricorda quella persona che mi ha regalato un foglio. Sì, un foglio. È arrivato quest'estate a casa mia, e mi ha detto: ‘Ho un regalo per te. Ma vorrei che aprissi questo foglio quando ti sentirai pronta. Qui dentro c'è quello che vorrei che tu facessi'. Aspetto qualche giorno, poi una sera lo apro ed era un foglio bianco. L'ho trovato bellissimo: nessuno mi dice quello che devo fare, sono io che decido per me stessa".

E allora Sofia ha deciso che valeva la pena riprovarci, insistere, darci dentro con più rabbia, più cuore, più tutto. È così che fanno le campionesse, e pazienza se non sarà ancora pronta per l'inizio della Coppa del Mondo a Solden, un gigante previsto il prossimo 26 ottobre. La Goggia spiega che dovrà allenarsi ancora per qualche settimana prima di poter tornare in pista come vuole lei, ovvero per eccellere.

"Mi sento quasi quella di prima, da quando ho tolto quella piastra che sporcava le mie emozioni – racconta ora – Sono contenta perché metterò gli sci nelle prossime settimane, faremo dei primi giorni molto blandi, giusto per respirare e adattarmi a neve e scarponi. L'11 novembre partirò per Copper Mountain (in Colorado, ndr), dove mi allenerò un mese. Sono molto fiduciosa. Ho patito molto, per due mesi ho pensato di essere morta. Umanamente ho sperimentato il gelo e il buio. Ma adesso mi sento veramente bene, ho voglia di sciare, di provarci".