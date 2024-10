video suggerito

È morta Perla Mazzolini Galderisi, l’ex moglie di Nanu Galderisi aveva 59 anni: era malata di tumore È morta a 59 anni Perla Mazzolini Galderisi, l’ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi: era malata di tumore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta a 59 anni Perla Mazzolini Galderisi, ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi e regina della movida di Padova. Da tempo lottava contro un tumore e un anno fa aveva subito l’asportazione totale dell’utero, ma la malattia era tornato a ripresentarsi e questa volta non le ha lasciato scampo.

Perla era famosa negli ambienti del jet-set di Padova perché aveva gestito un bar in Ghetto, il “Kolar” di via Marsala, ed stata sposata per 26 anni con Nanu. Una storia molto glamour, e poi una separazione sofferta che li aveva resi molto popolari all’epoca: si separò dall'ex attaccante di Verona e Juventus dopo una lunga causa giudiziaria. Perla Mazzolini Galderisi gestiva anche un blog molto seguito dal nome “Perle di saggezza".

Dopo la separazione da Galderisi, Perla si era trasferita a Cremona ma il suo legame con Padova era rimasto forte. Nella città veneta, aveva costruito una rete di relazioni che l’hanno accompagnata fino alla fine, era una vera e propria icona della movida padovana.

Addio a Perla Mazzolini, ex moglie di Nanu Galderisi: aveva 59 anni

I coniugi Galderisi erano popolarissimi e spesso al centro del gossip padovano, soprattutto per il loro sofferto divorzio: la causa è durata anni.

Tante persone, amici e conoscenti, hanno ricordato sui social con affetto Perla. L’ex moglie di Galderisi nutriva una grande passione per le moto. I funerali verranno fissati nella giornata di venerdì 4 ottobre.