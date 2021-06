Il numero 1 del CONI Giovanni Malagò ha reso noto che Bebe Vio, Cristiana Capotondi e Francesco Totti saranno i testimonial delle Olimpiadi Invernali del 2026 che l'Italia ospiterà a Milano e Cortina. Malagò, che è anche presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha detto:

Dobbiamo e vogliamo coinvolgere tutto il Paese . Milano-Cortina è stata una vittoria trasversale e per tanti italiani, guardate i sondaggi, è stata la più bella notizia degli ultimi 10 anni. La missione delle Olimpiadi invernali è quella di coinvolgere tutto il Paese.

Ufficializzati i nomi degli Ambassador, è stato anche svelato il progetto che riguarda la Mascotte dei Giochi Olimpici che sarà disegnata dagli studenti (di scuole medie e superiori) che daranno vita a uno splendido concorso. Ufficializzato anche il Wonder Kids un progetto che permetterà di scoprire i futuri campioni paralimpici, come ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di cambiare la percezione della disabilità attraverso lo sport".

La sottosegretaria con delega allo Sport Vezzali ha aggiunto: "Di Bebe Vio ce ne vogliono tante in Italia". Vio, che sarà uno dei due portabandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo ha parlato dell'importanza di fare squadra:

Da solo non vai da nessuna parte, bisogna sempre fare squadra. Entrare nel movimento paralimpico per me è stato capire quante cose ti possono insegnare i tuoi compagni.