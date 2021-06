Bebe Vio e Federico Morlacchi saranno i portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. La notizia l'ha ufficializzata, dopo aver ricevuto l'ok dalla Giunta,k Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico: "Sono orgoglioso di poter annunciare che a guidare la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo saranno due campioni straordinari come Bebe Vio e Federico Morlacchi. Due atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continueranno a scrivere pagine memorabili di sport, a livello nazionale e internazionale, e che con il loro esempio, in gara come nella vita, hanno ispirato tantissime persone".

Per la prima volta ci sarà un doppio portabandiera per l'Italia, come ha voluto sottolineare lo stesso Pancalli: "Il doppio portabandiera, prima volta nella nostra storia, introduce un principio di civiltà che rappresenta un valore aggiunto. Siamo grati agli organismi sportivi internazionali per aver introdotto questa opportunità e felici di poter dare la giusta rappresentazione di una delegazione che, in questa edizione, avrà una equa presenza di atlete e atleti".

Raggiante Bebe Vio, che ha vinto un oro e un bronzo a Rio e vuole il bis a Tokyo: "Sono felicissima, è un sogno che diventa realtà. Una figata pazzesca. Ho sempre dato il massimo per realizzare questo desiderio che coltivo sin da Londra 2012. Spero in questo modo di poter ispirare tante bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport paralimpico. A loro voglio dire: se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto puoi raggiungere qualsiasi obiettivo".

Federico Morlacchi disputerà la terza Paralimpiadi della sua carriera, nelle precedenti due ha vinto la bellezza di sette medaglie, una d'oro. Il nuotatore di Luino ha manifestato tutta la sua gioia: "Da tanto tempo lo sognavo e lo speravo. Si tratta dell’onore più grande per un atleta. In pochi riescono a raggiungere le Paralimpiadi, pochissimi hanno il privilegio di diventare portabandiera. Si tratta di un riconoscimento bellissimo per quanto fatto in questi anni di carriera, ma anche una responsabilità nei confronti del movimento. Sono felice":