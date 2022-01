Federica Brignone vola nel SuperG di Garmisch! Strepitosa vittoria prima delle Olimpiadi Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo femminile sulla pista tedesca di Garmisch-Partenkirchen, facendo segnare lo stesso tempo dell’austriaca Huetter.

A cura di Paolo Fiorenza

Meraviglioso successo per Federica Brignone nel supergigante di Garmisch-Partenkirchen: la 31enne campionessa azzurra si è imposta a pari merito con l'austriaca Cornelia Huetter. Alle spalle delle due un abisso, con l'altra austriaca Tippler in terza posizione a 82 centesimi. Solo decima l'altra italiana Elena Curtoni, ancora ai box – in disperato tentativo di farcela per le Olimpiadi – l'infortunata Sofia Goggia.

Miglior viatico per i Giochi invernali di Pechino non poteva esserci per la velocista milanese, su cui sono appuntate principalmente le nostre aspettative di medaglia assieme a Dominik Paris tra gli uomini, sperando che la Goggia, che ha già ripreso gli allenamenti cominciando a forzare sul ginocchio sinistro lesionato a Cortina, riesca a recuperare in tempo per il 15 febbraio, data della discesa libera.

