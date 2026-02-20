Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, quando e dove vederla in tv: programma e ospiti a Milano Cortina

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si terrà domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 20:00 all’interno della “Verona Olympic Arena”, l’anfiteatro scaligero patrimonio dell’UNESCO. In attesa di sapere se sarà presente anche il Presidente Trump, sono stati scelti i due portabandiera azzurri: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. La Cerimonia si concluderà con la consegna della bandiera olimpica alla Francia che ospiterà l’edizione 2030.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono arrivate al traguardo, in una edizione che ha visto un medagliere da record per l’Italia, capace di battere qualsiasi record di podi ai Giochi. Se la Cerimonia di apertura aveva visto come protagonista assoluto il "Milano San Siro Olympic Stadium", il gran finale si terrà a Verona, in programma domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 20:00. L’evento si svolgerà all’Arena di Verona, che per l’occasione assumerà il nome di "Verona Olympic Arena" e sarà in diretta sui canali Rai con telecronaca del Vicedirettore di RaiSport Auro Bulbarelli dopo le polemiche della Cerimonia d'Apertura. Confermata la presenza di Roberto Bolle, Gabry Ponte e Achille Lauro.

Si tratta della prima volta che una Cerimonia olimpica viene ospitata all’interno di un sito consacrato al patrimonio UNESCO con l’anfiteatro romano, tra i più grandi d’Italia, che si trasformerà in un palcoscenico esclusivo ospitando l'ultimo atto dei Giochi 2026, in un luogo altamente iconico, perfettamente inserito in un contesto che annuncia uno spettacolo unico, egualmente spettacolare come la Cerimonia d'apertura. Con un programma previsto dalla durata di circa tre ore e mezza e che, malgrado vi sia estrema riservatezza nel suo svolgersi, vedrà un parterre assoluto di ospiti d'eccezione di cui alcune presenze sono già state ufficializzate.

Quando ci sarà la Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina e dove vederla in tv

La cerimonia di domenica 22 febbraio, con inizio del programma alle 20:00, sarà trasmessa nella sua programmazione integrale, in diretta sulla Rai, con copertura televisiva e streaming attraverso le piattaforme ufficiali del servizio pubblico senza bisogno di abbonamenti o pagamento. Sarà seguita anche, per i propri abbonati, sui canali Eurosport visibili su Dazn, Timvision e Prime Video, nonché su Discovery+ e su HBO Max le due piattaforme di proprietà di Warner Bros Discovery.

Programma e ospiti della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026

Tra i protagonisti annunciati ci sarà sicuramente Roberto Bolle, ma saranno attesi anche Gabry Ponte e Achille Lauro, sul fronte musicale, così come confermata la presenza dell’attrice Benedetta Porcaroli. Grande attesa anche attorno alla possibile presenza del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atteso anche per la finale di hockey su ghiaccio del torneo maschile. In attesa che sciolga la riserva su una sua possibile presenza, la Casa Bianca ha già annunciato la delegazione presidenziale che parteciperà alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali.

Ci sarà poi la tradizionale sfilata congiunta degli atleti, i discorsi ufficiali, la consegna della bandiera olimpica alla Francia, che ospiterà i Giochi Invernali del 2030, e lo spegnimento del braciere olimpico. A rappresentare l'Italia, Paese ospitante, ci sarà una coppia a portare il Tricolore nella Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Due campioni olimpici: Lisa Vittozzi, biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, oltre all’argento nella staffetta mista, e Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità che ha conquistato un altro storico oro nell’inseguimento a squadre.

Il tema della cerimonia di chiusura all'Arena di Verona si intitolerà "Beauty in Action", ispirata nel raccontare la bellezza in movimento, quella che si esprime nello sport ma anche nell’arte e nelle relazioni tra persone, ricordando come questi primi Giochi dislocati in più aree, siano riusciti a tenere insieme le due anime, quella urbana e quella alpina, mettendo in dialogo montagna e pianura, natura e città. In una scenografia che sarà ispirata all’acqua, trasformando l’anfiteatro in una grande piazza italiana, con superfici luminose, elementi mobili e coreografie senza una reale separazione tra arena e spalti.

Chi sono i telecronisti della chiusura dei giochi olimpici dopo il caso Petrecca

La polemica sulla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026dello scorso 6 febbraio, ruota attorno alla cronaca di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, travolto da critiche feroci per una serie di gaffe, errori, strafalcioni e commenti imprecisi. La diretta è diventata virale anche sui social, portando alla protesta interna alla Rai stessa, con i giornalisti di Rai Sport che hanno ritirato le firme da servizi e telecronache fino alla fine dei Giochi, proclamando sciopero di 3 giorni post-Olimpiadi per "danno a telespettatori, azienda e redazione". Per la Cerimonia di chiusura, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli come telecronista principale.