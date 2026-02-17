Donald Trump a Milano per le Olimpiadi: l’ipotesi del presidente Usa tra il pubblico per tifare la squadra di hockey

Donald Trump al Maddison Square Garden di New York per la partita tra Washington Capitals e New York Rangers (foto da Getty)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale di hockey su ghiaccio maschile andrà in scena domenica 22 febbraio alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena e tra gli spalti potrebbe esserci anche Donald Trump. Le indiscrezioni delle ultime ore, infatti, raccontato di come il presidente degli Stati Uniti d'America sia pronto a volare con l'Air Force One fino a Malpensa per poi dirigersi subito a supportare la rappresentativa a stelle e strisce, data per favorita alla conquista dell'oro olimpico. Il team Usa deve ancora disputare i quarti di finale e poi superare le semifinali, ma Prefettura e Questura starebbero già iniziando a pensare a come riproporre la macchina di sicurezza che lo scorso 5 febbraio è stata messa in campo per accogliere il numero due delle Casa Bianca, J.D. Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio.

Vance e Rubio erano atterrati all'aeroporto di Malpensa la mattina del 5 febbraio, giorno della vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Dopo un breve passaggio per l'Hotel Sheraton, il vicepresidente e il segretario di Stato Usa erano entrati a Milano con un corteo di 45 mezzi che li aveva scortati fino all'Excelsior Hotel Gallia, dove il loro arrivo era stato sorvegliato anche da diversi cecchini piazzati sui balconi.

L'eventuale visita di Trump del 22 febbraio dovrebbe essere più breve, ma probabilmente richiederà un maggiore dispiegamento di forze. Come riportato dal Corriere della Sera, una volta atterrato con l'Air Force One il presidente Usa andrebbe direttamente all'Arena Santa Giulia per assistere alla finale di hockey maschile. Dopodiché, si dirigerebbe all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e il passaggio di testimone per i Giochi del 2030 sulle Alpi Francesi.

Non ci sarebbero, dunque, pernottamenti nel programma milanese di Trump. Almeno per quanto emerso finora, dato che non è escluso nemmeno che il presidente Usa possa anticipare l'arrivo a sabato. Comunque sia, solo venerdì potremo conoscere le finaliste. Gli statunitensi sono i favoriti per la conquista dell'oro, ma presto o tardi dovranno affrontare i rivali canadesi. La speranza dei tifosi è che i professionisti della National Hockey League (Nhl), la lega professionistica composta da 32 squadre provenienti da Usa e Canada, possano incontrarsi proprio in finale.