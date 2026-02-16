Achille Lauro ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: “Sono onorato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achille Lauro chiuderà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il celebre cantante romano, scelto come co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in scena all'Ariston il 25 febbraio 2026, si esibirà sul palco dell'Arena di Verona domenica 22 febbraio 2026, alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali che sarà trasmessa in diretta su Rai1. Già tedoforo durante il viaggio della Fiamma Olimpica, l'artista ha commentato su Instagram la sua partecipazione all'evento.

Achille Lauro alla chiusura dei Giochi Invernali: "Sono onorato"

"Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone. Ci vediamo il 22 febbraio all'Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026. Vi aspetto", ha scritto Lauro De Marinis, nome all'anagrafe del celebre cantante, in una story su Instagram pubblicata poche ore fa.

La cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali è intitolata Beauty in action: gli organizzatori hanno pensato la serata come un evento simbolico in cui "Milano Cortina diventa memoria collettiva". Nella nota di presentazione, si tratterà di un "saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici, e dell'eredità culturale che l'Italia vuole lasciare". L'artista romano salirà sul palco di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, prima di volare a Sanremo. Ad attenderlo ci sarà Carlo Conti che lo ha scelto come co-conduttore della seconda serata del Festival. Su Instagram un'ora fa, Achille Lauro ha inoltre annunciato che l'album Comuni Mortali è doppio platino, "un regalo", così come lo definisce, che arriva poco prima dell’inizio di un periodo ricco di impegni e di successo: "Sappiate che mi importa poco dei numeri in sé, quello che invece ha un valore immenso è il fatto che siano l’esatta trasposizione del vostro amore. Sarà un anno incredibile. Non vedo l’ora".