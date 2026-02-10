I campioni NHL entusiasti a Milano: “Arena bellissima, ghiaccio buono. Hanno preparato tutto bene”

La squadra americana in allenamento a Milano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo tutte le polemiche sui ritardi nei lavori per preparare l'Arena Santa Giulia a Milano per le Olimpiadi invernali 2026, ma anche sulle dimensioni leggermente ridotte della pista rispetto agli standard NHL e sulla qualità del ghiaccio "troppo molle", ci pensano le stelle del campionato professionistico nordamericano, che tornano da questa edizione ai Giochi dopo 12 anni, a rendere giustizia all'organizzazione di Milano Cortina.

Team USA di hockey su ghiaccio promuove a pieni voti la pista dell'Arena Santa Giulia

Le parole pronunciate da Dylan Larkin, giocatore dei Detroit Red Wings e della nazionale statunitense, sono tanto chiare quanto musica per le orecchie di chi ha fatto il massimo nelle scorse settimane per far trovare un campo di gioco adeguato al livello dei partecipanti: "L'arena è bellissima, molto simile a quelle a cui siamo abituati. Il ghiaccio è buono e non si nota molto la differenza nelle dimensioni. Hanno preparato tutto bene".

Dylan Larkin di Team USA durante l’allenamento all’Arena Santa Giulia a Milano

Team USA è arrivato a Milano domenica mattina. I giocatori e lo staff provenivano da varie località del Nord America e si sono incontrati a New York prima di partire dal JFK per il capoluogo lombardo. Lo stesso giorno hanno poi tenuto il primo allenamento a Santa Giulia.

Leggi anche Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni

Anche l'accoglienza a Milano ha lasciato entusiasti i campioni NHL

Le impressioni positive sull'avventura olimpica erano peraltro iniziate già subito dopo lo sbarco alla Malpensa. "È stato fantastico – ha detto ancora Larkin – Ci ha davvero colpito quando siamo saliti su quelle scale mobili e tutti ci hanno applaudito, mentre veniva mostrato il video che ci dava il benvenuto alle Olimpiadi".

Dopo il benvenuto ufficiale, i giocatori si sono trattenuti nei punti appositamente allestiti per ricevere l'abbigliamento della squadra statunitense, poi sono saliti a bordo di un bus per il viaggio di un'ora verso il Villaggio Olimpico milanese, dove rimarranno per tutta la durata dei Giochi. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio inizierà l'11 febbraio 2026, gli Stati Uniti esordiranno il 12 contro la Lettonia.