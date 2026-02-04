Alla vigilia del torneo olimpico di hockey nuove polemiche sull’Arena Santa Giulia: “Ghiaccio molle”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Arena Santa Giulia non sembra poter regnare la pace, nemmeno a ridosso dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina che vedrà il nuovo impianto milanese al centro del torneo di hockey. Ma le polemiche, che hanno caratterizzato i lavori in ritardo sull'impianto e nelle aree attorno, e poi coinvolgendo le dimensioni della pista che aveva già presentato qualche problema non da poco, ora è il ghiaccio a fare emergere ulteriori dubbi sulla qualità che potrà offrire. Dopo gli ultimi test di mercoledì 4 febbraio, le giocatrici francesi che sfideranno l'Italia giovedì 5, hanno alzato un nuovo grido d'allarme: "Il ghiaccio è molle, si sfalda facilmente. Ci avevano garantito un diverso grado di qualità".

La denuncia delle giocatrici della nazionale di hockey francese: "Ghiaccio molle, si deteriora subito"

Ad alzare l'attenzione sulla pista del Santa Giulia è stata la nazionale femminile francese che nella giornata di lunedì 4 febbraio, in vista dell'esordio olimpico contro l'Italia di giovedì 5 febbraio, si sono allenate e hanno potuto valutare la superficie di gioco. Con un giudizio complessivo tutt'altro che entusiasmante: "Il ghiaccio è morbido. Lunedì si è deteriorato troppo in fretta, Ci avevano detto che sarebbe migliorato ma non sembra proprio", ha dichiarato Lore Baudrit, la capitana della squadra francese.

Perché il ghiaccio "si scioglie" in pista: temperatura troppo alta all'interno del palazzetto

Il problema, non da poco, potrebbe essere dato dall'alta temperatura all'interno dell'impianto che non permettere alla pista di solidificarsi come dovrebbe. Il che potrebbe compromettere la qualità del gioco e la sicurezza degli atleti anche se durante le partite il ghiaccio viene costantemente rifatto a fine di ogni periodo di gioco e nelle pause viene "lavorato" da una squadra di addetti per ripristinarne la superficie e garantire scorrevolezza e sicurezza per disco e pattini. Eppure, i dubbi restano e il timore che le polemiche continuino è più che reale.

Le polemiche sull'Arena Santa Giulia: dal ritardo sui lavori, alle dimensioni della pista

Dopotutto l'Arena Santa Giulia è da tempo al centro delle attenzioni anche internazionali. Il torno olimpico di hockey di Milano Cortina richiede il massimo delle attenzioni perché tra i partecipanti ci sarà anche la nazionale americana con le sue stelle della NHL, una presenza che ai Giochi invernali manca da 12 anni. Anche Oltreoceano comunque, erano nate diverse perplessità sulla grandezza della pista, le dimensioni decisamente più ridotte rispetto agli standard USA, così come le dimensioni del maxischermo posto sopra la pista, anch'esso più piccolo rispetto al normale. Dal comitato olimpico sono continuate le rassicurazioni, ma adesso le nuove perplessità.

Il torneo di hockey femminile inizierà giovedì 5 febbraio, con Italia-Francia

Per capire se siano paure infondate o ne risentirà il gioco e lo spettacolo, si dovrà attendere giovedì 5 febbraio quando, un giorno prima della Cerimonia di Apertura ufficiale, il torneo olimpico di hockey prenderà il via con i preliminari femminili. Un appuntamento importantissimo anche per i nostri colori perché la nostra nazionale sarà proprio l'avversaria della Francia, con inizio del match fissato alle 14:40.