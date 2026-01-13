L’NHL contro la pista di hockey per le Olimpiadi invernali, troppo corta: “Sapevano tutto da sempre”

Il presidente della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio ha risposto alle polemiche arrivate direttamente dall’America sulle dimensioni della pista dell’arena Santa Giulia che ospiterà il torneo olimpico dove ci saranno anche i fenomeni dell’NHL: “Abbiamo fatto anche i test con loro presenti e avevano accettato questo compromesso”

Inizia non nel migliore dei modi il cammino verso il torneo di Hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina viste le polemiche che stanno contornando il completamento del Palazzetto Italia, l'Arena Santa Giulia alle porte della città in zona Rogoredo che ospiterà le nazionali, tra cui i campioni americani dell'NHL che hanno aderito ad essere presenti ma non senza manifestare qualche disappunto. Come sulle dimensioni della pista, più corta e stretta rispetto ai canoni classici e che ha destato più di una semplice critica, portanto l'IIHF a dover replicare precisando: "Vero, ma sapevano tutto da tempo ed erano d'accordo".

I fenomeni dell'NHL alle Olimpiadi di Milano-Cortina e la polemica sulla pista

Avere i fenomeni dell'NHL, la massima espressione dell'hockey mondiale non è da tutti i giorni e per farlo, la Federazione internazionale insieme al Comitato Olimpico è scesa tempo fa ad una lunga contrattazione, dando precise garanzie di qualità nell'organizzazione e nelle strutture in vista dei Giochi di Milano-Cortina pur di avere una delle Nazionali più quotate. E così è stato, perché gli Stati Uniti si presenteranno con roster di tutto rispetto superando l'atavica difficoltà di partecipare ai Giochi con i migliori giocatori del momento. Ma in America è montata comunque la polemica proprio attorno alla pista dell'Arena di Santa Giulia, più corta e stretta: invece dei canonici 60.96m x 25.90m sarà un semplice ovale di 60×25. Differenza che per uno sport di velocità e contatto sul ghiaccio non è poca.

La pista dell’Arena che ha scatenato le polemiche americane sulle sue dimensioni

La replica della Federazione internazionale: "Avevavo fatto i test, tutti erano d'accordo"

Ma a provare a mettere a tacere le voci ci ha pensato lo stesso presidente IIHF, Luc Tardif, per raffreddare l'atmosfera attorno ad una questione vera, ma conosciuta da tutti e da tutti da sempre condivisa: "Le dimensioni sono una falsa polemica" ha subito detto. "Le vere dimensioni olimpiche sono 60 m per 30 m, così come siamo abituati in Europa, a differenza della NHL. Non potevamo fare altrimenti, ma abbiamo apportato delle modifiche con le linee blu, restringendo la zona centrale. Abbiamo fatto anche un test con queste dimensioni a Stoccolma a novembre" ha poi sottolineato Tardif. "Erano presenti anche i giocatori della NHL e abbiamo trovato questo compromesso che funziona per tutti. È un compromesso che tutti hanno accettato da molto tempo".

Come si presenta l’esterno dell’Arena milanese a meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi

I ritardi sui lavori dell'Arena Santa Giulia: "Con tanti tifosi ci siamo fermati, ma tutto sarà a posto"

Capitolo archiviato, dunque, in chiave americana. Ma attorno all'Arena – che a poco meno di un mese dal via olimpico il prossimo 6 febbraio – è ancora un cantiere a cielo aperto. Altro elemento fonte di discussione, questa volta tutta italiana: "C'erano oltre 5 mila tifosi per le Finals Four" ha spiegato Tardif riferendosi alla fase finale dello scudetto 2025-2026 che ha visto anche la massiccia partecipazione dei tifosi rossoblù dell'HC Milano nella giornata del 10 gennaio. "Non potevamo aprire settori non a norma e testarli. Ma non c'è problema, stiamo concludendo la parte interna dell'ultimo anello e degli spogliatoi. All'esterno tutto verrà concluso per tempo: sono nell'edilizia da più di 30 anni e so per certo che ce la si farà. Per i Giochi tutto sarà perfetto".