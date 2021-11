Tris di medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto: Panziera, Zazzeri e Bianchi super Altre tre medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Kazan in Russia. Margherita Panziera e Lorenzo Zazzeri hanno conquistato l’argento rispettivamente nei 200 metri dorso e nei 50 metri stile libero, mentre Ilaria Bianchi ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla.

A cura di Marco Beltrami

Passano i giorni e continuano ad aumentare le medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Kazan. Dopo le 9 gioie arrivate nelle prime due giornate di gare, altre soddisfazioni per i nostri colori: Margherita Panziera e Lorenzo Zazzeri hanno conquistato l'argento rispettivamente nei 200 metri dorso e nei 50 metri stile libero, mentre Ilaria Bianchi ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla.

Altro giro, altra corsa e altra esultanza. Sono 12 ora le medaglie vinte dagli atleti italiani ai campionati europei di nuoto in vasca corta. La giornata di gare in terra russa si è aperta con un tris di medaglie. La prima è arrivata dalla classe 1995 di Montebelluna Margherita Panziera, che ha chiuso la gara dei 200 metri dorso con il secondo tempo alle spalle dell'olandese Toussaint, e davanti all'austriaca Grabowski. Un argento che impreziosisce la bacheca della Panziera che ha per ben due volte si è laureata campionessa continentale, nel 2018 e nel 2019.

Un altro argento è arrivato dal fiorentino Lorenzo Zazzeri nei 50 metri stile libero. Il classe 1994 che in passato aveva già collezionato un bronzo agli Europei è arrivato dietro l'ungherese Szabo, ma sul podio ha beffato la coppia formata dal russo Morozov e dal polacco Juraszek, a pari merito. A completare il tris di medaglie, ecco il bronzo di Ilaria Bianchi, la classe 1990 specialista della farfalla. Nei 200 metri, l'atleta azzurra ha conquistato la settima medaglia europea, portando a casa un meritato bronzo. Terzo posto dietro la russa Chimrova e la danese Bach, per la Bianchi che per la terza rassegna continentale consecutiva centra il podio. E le gioie per i colori italiani potrebbero non essere finite, alla luce delle finali in programma in serata e nei prossimi giorni.