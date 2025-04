Quando Sara Curtis diceva a Fanpage.it: “Vorrei scappare dal paragone con Federica Pellegrini”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Sara Curtis agli Assoluti di nuoto di Riccione ha strabiliato tutti con una prova a dir poco monumentale nella "regina" delle discipline in vasca, i 100 metri stile libero, "terra" storica di conquiste della "Divina" Federica Pellegrini. Che è stata scalzata dal gradino più alto proprio dalla giovane 18enne piemontese che si è presa il record nazionale in un confronto a distanza, che tutti pretendevano e chiedevano, cui già ai microfoni di Fanpage.it aveva provato a sfuggire rimarcando la propria unicità. Confermata dalle prestazioni attuali, grazie alle quali si è ripetuta anche nei 50 metri stile libero.

Oggi ancor più di qualche tempo fa, il confronto con Federica Pellegrini tra le più forti in assoluto a livello mondiale, ritorna prepotente e spontaneo. Sull'argomento però, proprio prima degli Assoluti di nuoto, Sara Curtis si era espressa ai microfoni di Fanpage.it: "Sì è vero ma è un paragone da cui io per prima molte volte cerco un po' di scappare. Perché è chiaro che fa piacere essere paragonata ad un'atleta del genere, però se guardiamo l'altra faccia della medaglia, non mi piace tanto essere confrontata a lei".

Nulla di particolare aveva sottolineato Sara, semplicemente un tentativo di confermare e difendere una propria unicità: "Sia per il tipo di di gare che ha fatto, perché comunque fa delle gare diversissime completamente opposte alle mie, sia perché comunque lei ha finito la sua carriera e ha avuto un percorso di crescita diverso dal mio. Già solo paragonando lei alla mia età, ha raggiunto cose che io ancora vedo con il cannocchiale e quindi un po' vorrei scappare da questo paragone".

La stessa Federica Pellegrini ha rivolto proprio a Sara Curtis e ad Alessandra Mao i propri complimenti per quanto compiuto agli ultimi Assoluti di Riccione con un riferimento social ben preciso: "Congratulazioni!!! Vedere il nuoto femminile dello stile libero veloce viaggiare così alto è veramente bellissimo!!! Brave ragazze!!". Parole che confermano l'attenzione rivolta dalla "Divina" alle cosiddette nuove leve, generazioni che stanno riprovando a riscrivere la storia.

Anche se Sara Curtis ha ammesso che ancor oggi non ha avuto occasioni per poterci parlare e confrontarsi fuori dalla vasca come amerebbe: "In realtà non ci siamo mai scritte o altro. Ci siamo incontrate una volta ad un trofeo a Milano e ci siamo proprio scambiate due parole. Io le ho detto che avevo letto il suo libro e lei mi ha chiesto se mi fosse piaciuto" aveva rivelato Sara nella nostra intervista. "Le ho risposto che ovviamente mi era piaciuto moltissimo, però per il resto non abbiamo mai avuto una conversazione più approfondita". Forse questo nuovo record straordinario, sarà l'occasione perfetta per creare un primo contatto.