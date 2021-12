Impresa di Martinenghi che vince l’argento ai Mondiali di Nuoto di Abu Dhabi In rimonta Martinenghi ottiene la medaglia d’argento nei 100 rana dei Mondiali 2021 di vasca corta di Abu Dhabi. Oro al bielorusso Shymanovich.

A cura di Alessio Morra

Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Una medaglia ottenuta in rimonta per l'azzurro si è piazzato a un soffio dal fortissimo bielorusso Shymanovich. Raggiante il raninsta al termine della gara: "Non ci speravo, per me vale come un oro".

Martinenghi, che è campione d'Europa, sognava di tornare sul podio, ma non aveva brillato nelle batterie e nelle semifinali, ma ha conquistato la medaglia in modo meravigliosa e l'ha vinta con un'ultima vasca strepitosa, forse con qualche metro in più avrebbe battuto pure il recordman Shymanovich, che si è imposto per appena 10 centesimi (55"70 contro 55"80). Terzo l'americano Fink.

Dopo la gara il nuotatore di Varese, vincitore di due bronzi ai Giochi di Tokyo, era davvero felice e ai microfoni della Rai ha espresso tutta la sua gioia dicendo che sperava di trovare le energie giuste per poter competere con i primi, con i migliori e lui è stato tra i migliori, ottenendo una medaglia d'argento memorabile: "Questa è una medaglia ottenuta di testa, tutta di testa, volevo difendere il nome della mia nazione e il mio nome. Onestamente non ci speravo, è una medaglia d'argento che vale come un oro, non ci speravo davvero, non potevo tirarmi indietro e così ho fatto. Quando meno te l'aspetti sono riuscito a trovare qualcosa fuori, sono contentissimo. E devo dire che quando ho visto il secondo lampeggiante sul blocco, ho capito che qualcosa ho fatto, non capivo che stavo lottando con chi era al comando, ma vedevo che eravamo in tanti a giocarci il podio. Il titolo di vice-campione del mondo mi mancava".