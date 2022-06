Giulia Gabbrielleschi ci ha preso gusto: strepitoso bronzo nella 5 km donne ai Mondiali Giulia Gabbrielleschi non si ferma più. La nuotatrice pistoiese è stata straordinaria vincendo una medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto a Budapest nel fondo della 5 km donne.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giulia Gabbrielleschi non si ferma più. La nuotatrice pistoiese è stata straordinaria vincendo una medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto a Budapest nel fondo della 5 km donne in acque libere. L'azzurra arriva alle spalle della medaglia d'oro Cunha e dell'argento conquistato dalla francese Muller. Un bronzo, il secondo consecutivo per la tesserata Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, già salita sul terzo gradino del podio con i compagni della staffetta mista 4 x 1.5 chilometri.

Sembrava non ci fossero speranze per l'atleta azzurra che invece ha ancora una volta mostrato tenacia e determinazione. Ha infatti condotto una gara sempre con grande lucidità nelle prime posizioni alle spalle della brasiliana Cunha e della francese Muller che già alla vigilia erano le favorite per l'oro. L'Italia sorride però anche per la prestazione della giovane Ginevra Taddeucci, in lotta con la compagna di squadra fino agli ultimi metri mancando solo lo spunto decisivo che non ha evitato comunque di centrare un grande risultato entrando nella top 10 al settimo posto.

I festeggiamenti di Giulia Gabbrielleschi, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci per il bronzo di ieri nella staffetta mista 4×1,5km.

La Gabbrielleschi ha raggiunto un grandissimo risultato continuando a far volare l'Italia. Il terzo posto è arrivato in 57'54"80 lasciando la vittoria solo alla brasiliana Ana Marcela Cunha e all'argento di Aurelie Muller che sono state straordinarie. L'atleta azzurra è stata a dir poco straordinaria replicando allo stesso risultato e nelle stesse acque che l'avevano vista protagonista poco prima nella staffetta mista 4×1.5 chilometri.

"Sono al settimo cielo, oggi non mi aspettavo di fare così bene – ha raccontato Giulia Gabbrielleschi a Rai Sport subito dopo il risultato raggiunto – La preparazione è stata ottima e noi siamo davvero un team stratosferico". L'auspicio è quello che possano essere conquistate altre vittorie: "Spero che arrivino altre medaglie". Per la 26enne di Pistoia è la prima medaglia individuale in un Mondiale.