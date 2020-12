Benedetta Pilato e Federica Pellegrini sono state le grandi protagoniste della prima giornata degli Assoluti di Nuoto di Riccione. La 15enne ha vinto i 100 rana, ha ottenuto il pass olimpico con il record italiano di specialità (che è pure il quarto tempo europeo di sempre). La ‘Divina' invece ha vinto un altro titolo italiano ma non è riuscita già a ottenere il tempo limite per le Olimpiadi di Tokyo.

Federica Pellegrini vince i 200 stile, ma per ora non va alle Olimpiadi

Nei mesi scorsi la leggendaria campionessa italiana aveva contratto il Covid, con delle stories quotidiane aveva aggiornato i suoi followers e i suoi tifosi e aveva parlato delle sue condizioni, ora è tutto alle spalle. Pellegrini è tornata a nuotare e come sempre ha vinto. Con il tempo di 1'57"58 ha vinto i 200 stile libero negli Assoluti di Riccione. Questo tempo però non le è bastato per ottenere il tempo limite di 1'55"40 che le avrebbe dato prima del Natale la qualificazione per le Olimpiadi. Poco male, perché c'è un'altra chance, a marzo. E poi in linea teorica Federica potrebbe sfruttare la wild card per scendere in vasca nella sua quinta Olimpiade.

Le parole di Federica Pellegrini

Nell'intervista concessa a RaiSport al termine dei 200 stile libero la nuotatrice veneta si è detta soddisfatta della sua condizione fisica e ha parlato degli ultimi mesi, partendo dall'inizio della preparazione fino al contagio e da vera campionessa già guarda al futuro e spera di potersi allenare anche nelle prossime settimane: