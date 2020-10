Federica Pellegrini nei giorni scorsi ha annunciato sui social di essere positiva al Coronavirus. E nei giorni seguenti con dei mini video postati nelle stories su Instagram sta aggiornando, non solo i suoi tifosi, sulle sue condizioni di salute. La ‘Divina' nell'ultima stories ha detto di aver perso prima il gusto e poi l'olfatto. E ha ancora la febbre. "Febbre stabile a 37,4, ho perso prima il gusto poi l'olfatto. Ero tutta rotta, come se avessi un peso sullo sterno incredibile, ora si è alleviato. Però ho la spina dorsale a pezzi perché sono sempre sdraiata. Quando mi alzo in piedi mi stanco molto velocemente".

La straordinaria campionessa di nuoto italiana ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute nel suo quarto giorno di quarantena. Le novità le ha comunicate sempre rigorosamente su Instagram, piattaforma che ha scelto per far sapere di sé e dove sta raccontando di questo periodo molto particolare:

E' stata la prima notte in cui non ho avuto bisogno dell'antipiretico, però ieri è stata la giornata più tosta, con febbre a 37.4 e un gran mal di testa. Mi pareva di avere avere un peso sullo sterno che poi si è un po' alleviato. Ho perso il gusto poi l'olfatto, non sento più gli odori e ho la spina dorsale a pezzi perché devo stare stesa mentre in piedi mi stanco velocemente. Ma se il buongiorno di vede dal mattino, speriamo bene!

L'annuncio della positività Federica Pellegrini lo ha dato due giorni fa, lo ha fatto con le lacrime agli occhi perché sperava di tornare alle gare la prossima settimana: "Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid. Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l'esito è positivo. Mi spiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare. Ovviamente adesso non sarà più così. Mi spiace davvero tanto per tutto: per me perché avevo iniziato l'anno al meglio, cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. E ora iniziano i 10 giorni di quarantena a casa".