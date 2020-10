Anche il nuoto ha la sua stella contagiata dal Covid 19: è Federica Pellegrini la campionessa italiana che ha annunciato la propria positività via social. "Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al covid" ha postato Federica in un video in cui annuncia la notizia. Un video in cui la campionessa italiana appare accusare il colpo: "Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l'esito è positivo"

Su Instagram la campionessa azzurra racconta la sua attuale situazione che, ovviamente prevede l'isolamento totale e la quarantena per i prossimi 10 giorni in attesa di sottoporsi a nuovi tamponi in attesa di superare questo momento difficile: "Mi spiace un sacco perchè lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare. Ovviamente adesso non sarà più così. Mi spiace davvero tanto per tutto: per me perché avevo iniziato l'anno al meglio"

"Mi stavo allenando bene, non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare e nella normalità di tutto e invece ci rifermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere anche se si può vedere ho pianto fino adesso – confessa Federica Pellegrini via social – Adesso cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. E ora iniziano i 10 giorni di quarantena a casa".

La notizia di federica Pellegrini positiva al Covid è ovviamente soltanto una delle tante che coinvolgono il mondo dello sport e dei suoi campioni. Dopo Ibrahimovic, nel mondo del calcio è toccato anche a Cristiano Ronaldo per parlare degli sportivi più importanti e seguiti. Nel mondo del ciclismo, al giro d'Italia c'è stato il ritiro di uno dei favoriti, Yates, e in quello dei Motori, poche ore prima della notizia di Federica, è toccato a Valentino Rossi. E adesso anche il nuoto con una delle sue più forti campionesse.