Federica Pellegrini ha annunciato il ritiro dall'attività. La ‘Divina' però non lascerà dopo le Olimpiadi di Tokyo. L'atleta veneta ha annunciato che prenderà parte all'International Swimming League che in programma dal 26 agosto al 30 settembre a Napoli. Sicura invece la rinuncia agli Europei che si terranno a Roma nel 2022.

Un mese di gare a Napoli

La campionessa italiana nel giorno della presentazione della tappa di Napoli della International Swimming League ha dichiarato che ci sarà all'ombra del Vesuvio e sarà ancora in acqua dopo i Giochi di Tokyo. Sono in programma 11 match complessivi in 22 giornate di gara:

Ci sarò anch’io a Napoli. Saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima. Dovrò stare attenta in quei 40 giorni a non prendere troppo peso… visto le pizze che mangerò. Su questa decisione ha influito la pandemia, nel senso che questo ultimo anno e mezzo di stop mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui.

In vasca a Napoli nella ISL 2021, ma no agli Europei di Roma

Sarà in acqua nella tappa napoletana, ma poi chiuderà la carriera Pellegrini che invece ai Campionati Europei di Roma del 2022 sicuramente non ci sarà.