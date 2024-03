Assoluti di nuoto, Sara Curtis e Alessandro Ragaini da record a soli 17 anni: pass per Parigi 2024! I due classe 2006 hanno stupito agli Assoluti di nuoto di Riccione: Alessandro Ragaini si è imposto nei 200 stile libero, Sara Curtis nei 50. Stabilendo i rispettivi record nazionali e prendendosi a soli 17 anni un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovani campioni crescono nelle acque del nuoto italiano con due strepitosi record nazionali che valgono altrettanti accessi alle prossime Olimpiadi di Parigi da parte di Sara Curtis e Alessandro Ragaini. I due classe 2006 si sono presi la vittoria rispettivamente nei 50 stile libero e nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione.

Alessandro Ragaini si è preso più che meritatamente il titolo dei 200 stile libero negli Assoluti primaverili di Riccione con l'incredibile crono di 1:45.83 che ristabilisce il record italiano juniores e cadetti. Un tempo che ovviamente è valso anche il pass per le Olimpiadi di Parigi visto che il tempo limite di 1:45.8 era quello richiesto dalla FIN.

Ragaini ha sorpreso tutti mostrando un miglioramento sensazionale anche rispetto alle batterie mattutine dove aveva stabilito il proprio primato di 1:47.12. Nella Finale il confronto con Filippo Megli è stato strepitoso, regalando una gara su livelli notevolissimi, perché il primatista nazionale ha stampato un secondo posto con un più che ottimo 1:46.50.

Sugli spalti gremiti allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti Unipolsai si è però assistito ad un altro pazzesco exploit di un altro 2006, Sara Curtis che si è imposta imperiosamente nei 50 stile libero. Anche in questo caso, per la coetanea di Ragaini, record e pass olimpico in un solo colpo. La 17enne di Savigliano ha nuotato in 24″63 stabilendo la seconda prestazione italiana all time e ben sotto al vecchio record italiano di 24″73 di Silvia Di Pietro del 2022.

Un titolo nazionale anche in questo caso strameritato, con la felicità di una qualificazione olimpica raggiunta a soli a 17 anni: "Sono contenta di questo successo e ovviamente del tempo" ha esultato a fine gara Sara Curtis. "Diciamo che il record di questa mattina era un po' inaspettato. Pensavo di poter andare forte ma non a questi livelli. Sono felicissima e ancora incredula per quanto avvenuto"