Zarco va ad aiutare Quartararo dopo l’incidente nel MotoGP Olanda: bel gesto in pista ad Assen Incidente dopo pochi giri dall’inizio della gara della MotoGP ad Assen, in Olanda, tra Quartararo e Zarco: quest’ultimo si è alzato subito per andare a sincerarsi delle condizioni del connazionale.

A cura di Vito Lamorte

La gara della MotoGP ad Assen, in Olanda, è iniziata con diverse cadute: una di queste ha coinvolto Fabio Quartararo e Johan Zarco. I due piloti francesi sono finiti entrambi nella ghiaia al terzo giro e il pilota della Yamaha sembrava il più dolorante tra i due, anche a causa della frattura all'alluce che ha pregiudicato tutto il suo weekend.

Il pilota della Ducati, dal canto suo, dopo essere caduto è andato subito a sincerarsi della condizioni di Quartararo: bel gesto in pista ad Assen.

Da valutare le condizioni di Fabio Quartararo, dolorante dopo l'episodio; e che, secondo quanto riportato da diversi media, è stato portato al centro medico per capire la situazione.

Nonostante la frattura all'alluce, il pilota della Yamaha ieri aveva riassaporato la gioia del podio con il 3° posto conquistato nella Sprint Race di Assen alle spalle di Bezzecchi e Bagnaia dopo la penalizzazione inflitta a Brad Binder: "Non se possiamo dire che è un bel segnale, ma siamo contenti di aver tenuto il passo di quelli davanti e non finire troppo lontani dal primo. Speriamo di fare una bella gara domenica e ottenere un altro bel risultato. Il problema su questa pista è che paghiamo in un paio di curve: li riprendo e lo scappano di nuovo. E poi sorpassare è complicato, perché anche gli altri vanno forte. Hanno un passo simile ma fanno traiettorie diverse dalle nostre: per fare una gara diventa complicata. Il piede va bene, anche se fa male sempre. Spero di non faticare troppo da metà gara in avanti, soprattutto nelle curve a sinistra. In Yamaha stanno lavorando, ma il problema è che non trovano la soluzione. Per la seconda parte della stagione non avremo nulla, stanno già lavorando per il 2024. Siamo tanto lontani, siamo ‘old school': certe cose in gara non servono".

Non è stato un inizio di gara semplice ad Assen, visto che ci sono state tre cadute nel giro di pochi minuti: poco prima di Zarco-Quartararo era caduto Jack Miller e prima era stato è il turno di Maverick Vinales. Al settimo giro è toccato anche alla Ducati di Enea Bastianini, con la moto che emanava piccole fiamme in seguito alla caduta. Una partenza alquanto complicata.