Bezzecchi strepitoso nella Sprint Race del MotoGP Olanda, vola ad Assen: Bagnaia 2° Marco Bezzecchi si è aggiudicato la Sprint Race del MotoGP Olanda davanti a Bagnaia e Quartararo. Penalizzato Binder.

A cura di Vito Lamorte

Bezzecchi si è aggiudicato la Sprint Race del MotoGP Olanda guidando in maniera magnifica e approfittando di un errore di Bagnaia, che ha chiuso al secondo posto. Il pilota del team Mooney ha tenuto un ottimo passo per buona parte della gara ma nei giri finali il campione del mondo ha provato a spingere al massimo per provare a riprendersi la vetta ma il pilota riminese non ha perso il controllo e ha portato a casa la vittoria.

Bez non era partito bene, ma non si è perso d’animo, e dopo il sorpasso su Bagnaia ha dimostrato di essere in grande forma. Certamente proverà al bis nella gara tradizionale.

Ha chiuso il podio Binder, che ha fatto una grande partenza ed è riuscito a tenere un grande ritmo fino alla fine, ma è la sua posizione era "sub iudice" perché ha ricevuto un warning nel finale. Il pilota della KTM è stato penalizzato e il terzo posto è andato a Quartararo.

Dopo quattro Sprint consecutive in cui i podi erano andati solo a Ducati e KTM, il francese ha spezzato la sequenza con la Yamaha.

Binder è scalato in quinta piazza, davanti a Jorge Martìn, che si è dovuto accontentare della sesta piazza. Lo spagnolo sembrava in grado di lottare per il podio ma ha stressato troppo le gomme ed è crollato nella seconda metà della prova.

Buona la rimonta di Enea Bastianini, che era risalito in zona punti (ottavo) a dispetto della deficitaria posizione di partenza. Sprint Race da comparsa per Marc Marquez, che è rimasto impantanato nelle retrovie dopo la caduta di venerdì.

Chiude la top 10 Alex Marquez. Luca Marini è stato penalizzato. Male anche Johann Zarco, che sbaglia gomme in partenza e dopo un buon inizio crolla e finisce lontanissimo dai primi.

L'ordine di arrivo della Sprint Race del MotoGP Olanda

1 M. BEZZECCHI 19:59.602

2 F. BAGNAIA

3 F. QUARTARARO

4 A. ESPARGARO'

5 B. BINDER

6 J. MARTIN

7 M. VINALES

8 L. MARINI

9 E. BASTIANINI

10 A. MARQUEZ