Zarco è una furia in Direzione Gara a Jerez: i commissari della MotoGP lo cacciano via Al termine della gara del GP di Spagna della MotoGP 2024 nella sala della Direzione di Gara è andata in scena un'accesa lite tra il pilota Johann Zarco e il capo dei Commissari FIM Freddie Spencer: alla fine il nervosissimo francese è stato cacciato via.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre tutti i riflettori erano inevitabilmente rivolti sui grandi protagonisti della gara del GP di Spagna della MotoGP 2024 Pecco Bagnaia e Marc Marquez, nel motorhome della Race Direction della FIM nel circuito di Jerez de la Frontera è nel frattempo andata in scena una lite tra il pilota Johann Zarco e il capo del Panel dei Commissari della Federazione Internazionale Freddie Spencer.

Il francese del team LCR finita la corsa è stato infatti convocato dagli Steward insieme ad Aleix Espargaro per chiarire ciò che è avvenuto nell'incidente che li ha visti protagonisti nelle fasi iniziali della gara e, secondo quanto hanno raccontato successivamente i due piloti, gli animi si sono subito scaldati. Appena è arrivato infatti Johann Zarco è esploso inveendo contro i commissari soprattutto per le decisioni prese da questi ultimi nella Sprint Race del sabato: "Era molto arrabbiato con i commissari per altre cose successe ieri e non riusciva a contenersi. Ero dalla sua parte, anche se non mi è piaciuto il modo in cui si è comportato" ha difatti raccontato Aleix Espargaro.

Ad entrare ancora più nel dettaglio è stato poi lo stesso Zarco che, dopo aver smaltito la rabbia, ha spiegato ciò che è accaduto all'interno della Race Direction a Jerez: "Sono stato in Direzione Gara e Freddie Spencer stava rivedendo con noi il contatto. Sembrava che mi guardasse come se volesse sapere cosa volessi io. Voleva che mi lamentassi di Aleix. Gli ho detto che non mi sarei lamentato, ma anche che non può fare questo lavoro perché non prende le decisioni corrette nei momenti giusti. Quindi gli ho detto ‘non mi chiedere quello che devi fare'. Ci guardava come se fossimo due bambini e ci volesse dare una lezione morale. A quel punto gli ho detto: ‘Freddie, forse hai molta passione ma non prendi le decisioni giuste. Non sei al posto giusto'" ha infatti raccontato il pilota francese riguardo alla lite con il numero uno dello Stewards Panel della MotoGP.

A far infuriare Johann Zarco è stato soprattutto quanto deciso in merito al contatto tra Brad Binder e Pecco Bagnaia andato in scena nella gara sprint del sabato: "L'azione di Brad nella Sprint, per esempio… Se non ci fosse stato Bezzecchi all’interno sarebbe potuto passare, perché Pecco è stato sorpreso da Binder, ha sollevato la moto e ha colpito Marco. In quel momento c’era l’opportunità di sanzionare Brad perché lui doveva tenere in considerazione il fatto che potesse essere complicato. Quindi gli ho detto ‘almeno renditi conto e controllalo'" ha difatti proseguito il pilota passato al team satellite della Honda all'inizio di questa stagione.

Un nervosismo che poi non è riuscito a tenere a bada tanto che, come ha rivelato Aleix Espargaro, alla fine i Commissari della FIM hanno deciso di cacciarlo dalla Direzione di Gara: "Hanno dovuto portarlo via. Non per la mia azione, eh, ma per quello che è successo lì dentro. Io a quel punto sono uscito insieme a lui" ha difatti chiosato lo spagnolo dell'Aprilia svelando di fatto come si è conclusa l'accesa lite in Race Direction a Jerez tra Johann Zarco e il presidente del Panel degli Stewards della FIM che vigila su ciò che succede in pista in MotoGP.

