MotoGP oggi, Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Si corre oggi a Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del MotoMondiale 2024. La gara della MotoGP scatterà al consueto orario europeo e cioè alle ore 14 e si potrà seguire in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre si può vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita dalle ore 17. Diretta streaming con Sky Go e NOW, per i rispettivi abbonati, mentre alle 17 è possibile seguire la gara in streaming su tv8.it. Telecronaca di Meda e Sanchini.