Vettel può tornare in Formula 1, l’Aston Martin lo vuole al posto di Stroll e in tandem con Alonso Sebastian Vettel che si è ritirato dalla Formula 1 lo scorso 20 novembre può tornare nel circus con effetto immediato. Il quattro volte campione del mondo è uno dei candidati alla sostituzione di Stroll, che a causa di un infortunio al polso salterà il Gp del Bahrain.

A cura di Alessio Morra

Lance Stroll con ogni probabilità salterà il primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1, che scatterà dal Bahrain domenica 5 marzo. Il pilota canadese scioglierà le riserve nei prossimi giorni. L'Aston Martin sta vagliando diversi ipotesi e sul tavolo c'è anche quella del clamoroso ritorno di Sebastian Vettel, pilota tedesca che si è ritirato al termine della scorsa stagione. Se l'ex pilota Ferrari accetterà formerà un team straordinario con Fernando Alonso, che a 41 anni e mezzo sta per cominciare l'ennesima stagione e che ha brillato nei test del Bahrain.

Tra pochi giorni inizia il Mondiale di Formula 1 2023. L'Aston Martin è pronta a giocare un ruolo importante, c'è chi sostiene possa essere già la terza forza – addirittura davanti alla Mercedes. Alonso è più che una certezza. Al suo fianco nei testnon c'è stato Lance Stroll, che ha riportato un infortunio. Inizialmente è stato comunicato che il giovane pilota si è infortunato in un incidente con la bici. Non ci sono certezze sull'entità del problema. Rumors parlano addirittura di una frattura al polso.

Ai test Stroll è stato sostituito dal brasiliano Drugovich, uno dei piloti di riserva – il brasiliano ha vinto il campionato di Formula 2 lo scorso anno. Tra le riserve c'è anche Stoffel Vandoorne. Il belga era impegnato in Formula E e per questo è stato scartato, ma il suo nome resta molto caldo, anche se in Formula 1 non corre da qualche anno. Drugovich si è ben comportato e il posto al sole lo sogna. Mentre la chance di vedere Mick Schumacher al volante pare totalmente sfumata.

Felipe Drugovich alla guida dell’Aston Martin nei test del Bahrain.

E adesso addirittura c'è la chance di rivedere al volante Sebastian Vettel. Al momento le chance non sembrano moltissime. Ma Mike Krack, il Team Principal del team inglese, a domanda precisa ha risposto in modo enigmatico dicendo che le chance di avere Vettel in pista ci sono: "Il Piano A prevede che Stroll sia in pista. L'alternativa la valuteremo la prossima settimana. Con Sebastian ho parlato a telefono. Cosa mi ha detto? Non te lo dirò. Vediamo cosa succede".

Se Vettel, che conoscendolo ci starà pensando seriamente e sarà attanagliato da dubbi, dovesse accettare l'Aston Martin formerebbe un duo pazzesco. Perché avrebbe in squadra un pilota vincitore di quattro titoli Mondiali e oltre cinquanta Gp e Fernando Alonso, due volte campione del mondo e vincitore di più di trenta gare. Una coppia mai vista.