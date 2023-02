Incidente per Stroll: salta i test ed è a rischio per il GP Bahrain: Mick Schumacher può sostituirlo Lance Stroll ha riportato un infortunio a un braccio. Questo infortunio gli impedirà di prendere parte ai test del Bahrain (23-25 febbraio). L’Aston Martin rischia di perdere il canadese pure per il primo Gp del Mondiale di Formula 1. Sono tre i candidati all’eventuale sostituzione.

A cura di Alessio Morra

Lance Stroll non volerà in Bahrain per i test che si terranno dal 23 al 25 febbraio. Il pilota canadese ha riportato un infortunio a un braccio e ora rischia di saltare anche il primo GP del Mondiale di Formula 1 2023, che scatterà proprio in Bahrain il 5 marzo. Alonso sarà al volante dell'Aston Martin, che ora dovrà capire se e come sostituire nei test Stroll, che ha comunicato la notizia sui social.

Un fulmine a ciel sereno. In Bahrain da giovedì a sabato si disputeranno gli unici test pre-stagionali che come sempre sono molto attesi. La Red Bull sarà sempre la scuderia da battere, ma Ferrari e Mercedes si aspettano di essere molto più vicini. L'Aston Martin per molti potrebbe essere una delle sorprese della stagione. Alonso in Bahrain ci sarà, ma Stroll no. Il pilota ventiquattrenne è stato coinvolto in un incidente e ha riportato un problema al braccio che gli impedirà di essere al volante e che lo mette a rischio pure o per meglio soprattutto per la prima gara del 2023.

L'Aston Martin ha pubblicato la notizia, Lance Stroll l'ha confermata scrivendo quello che gli era successo: "Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo in bicicletta per prepararmi alla stagione. Sono determinato a tornare in macchina e sono entusiasta della stagione che mi aspetta con la squadra. Sono motivato a riprendermi da questo inconveniente il più rapidamente possibile".

Leggi anche Biglietti F1 2023 GP Imola, prezzi e come acquistarli

Il team inglese non ha fornito dettagli e ha parlato solo di ferite, mentre in Inghilterra c'è chi ha scritto che Stroll si è fatto curare in un ospedale di Barcellona da dove sarebbe uscito con un braccio ingessato. Queste sono solo supposizioni. La certezza è che Alonso è l'unico pilota titolare ed è difficile immaginare che sia l'unico pilota a guidare per tre giorni consecutivi, anche se conoscendo lo spagnolo non gli dispiacerebbe farlo.

Tra i candidati per la sostituzione di Stroll c’è anche Mick Schumacher, terzo pilota Mercedes.

E allora chi sostituirà Stroll? L'Aston Martin ha ben due piloti di riserva. Ufficialmente ci sarebbe una gerarchia. Perché c'è Stoffel Vandoorne, campione della Formula E ed ex pilota McLaren, davanti a Felipe Drugovich. Ma il belga nel weekend corre a Città del Capo e quindi è indisponibile, potrebbe tornare in gioco per il Gp del Bahrain del 5 marzo.

Il brasiliano, vincitore del Mondiale di Formula 2, è pronto all'uso e potrebbe sfruttare i test per fare esperienza. Difficile però pensare a un suo impiego nella prima gara del campionato 2023.

Felipe Drugovich, campione Formula 2, è uno dei piloti di riserva Aston Martin, l’altro è Vandoorne.

L'Aston Martin, che già perse lo scorso anno per le prime due gare Vettel che prese il Covid, potrebbe anche teoricamente giocarsi una carta a sorpresa. Perché essendo motorizzata Mercedes la scuderia inglese potrebbe anche chiedere in prestito, tanto per i test che eventualmente per la gara, alla Mercedes stessa Mick Schumacher, che è diventato da pochi mesi il terzo pilota del team tedesco, oltre che della McLaren.