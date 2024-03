video suggerito

George Russell deve ringraziare l’ingegnere di Stroll: spunta l’audio che può avergli salvato la vita Se George Russell è uscito incolume da una situazione pericolosissima nell’ultimo GP d’Australia, deve ringraziare l’ingegnere di pista di Lance Stroll. L’audio dell’avvertimento di Ben Michell al pilota dell’Aston Martin è drammatico: “Pericolo, è in pista! Pericolo!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica scorsa George Russell aveva capito immediatamente che era finito nei guai: quando un pilota di Formula 1, che per definizione tiene confinata la paura in un angolo ben chiuso del cervello, si lascia andare ad un appello disperato come quello fatto in radio dall'inglese della Mercedes affinché fosse esposta bandiera rossa e fermato all'ultimo giro il GP d'Australia, è chiaro che il livello di pericolo è altissimo. Fortunatamente la sua vettura intraversata in piena pista – con l'esile fondo esposto ad un impatto potenzialmente mortale, qualora fosse stato centrato da una macchina accorrente – non è stata toccata da nessuno e al riguardo grande merito ha l'ingegnere di pista di Lance Stroll.

Siamo all'ultimo giro a Melbourne: mentre le Ferrari stanno per tagliare il traguardo ai primi due posti, qualche curva più indietro Fernando Alonso è impegnato nel tenere dietro Russell per la sesta piazza. Con qualsiasi mezzo, anche un vietatissimo ‘‘brake test', ovvero una frenata anticipata in un punto del circuito dove in precedenza lo spagnolo dell'Aston Martin aveva frenato sempre un centinaio di metri dopo, come dimostrato dalla telemetria, il che poi avrebbe portato alla sua penalizzazione di 20 secondi. La mossa di Alonso spiazza Russell, che perde il controllo della sua Mercedes: la vettura colpisce un muretto prima di ribaltarsi su un lato e fermarsi in mezzo alla pista in una posizione pericolosissima.

Il 26enne inglese capisce che sta rischiando tantissimo e urla in radio che la gara venga interrotta, ma la direzione di corsa decide solo di sventolare le bandiere gialle prima di chiudere la corsa in regime di virtual safety car. In quei concitati attimi, la tragedia viene evitata grazie alla prontezza di spirito di Ben Michell, ingegnere di pista di Stroll, che viaggia alle spalle di Russell e sta sopraggiungendo sul luogo dove giace la Mercedes numero 63. In un filmato non trasmesso dalle TV ma finito sui social, si può ascoltare l'avvertimento davvero drammatico inviato da Michell al pilota canadese mentre si avvicina alla curva sei, dove si trova la macchina di Russell.

Leggi anche La Red Bull ha sospeso la donna che aveva denunciato lo scandalo Horner in Formula 1

"Giallo avanti, Russell fuori curva 6. Giallo avanti. Giallo avanti. Giallo avanti", è il primo messaggio dell'ingegnere dell'Aston Martin, prima che la sua voce si faccia angosciata e diventi chiaro che sia necessario un avvertimento molto più deciso. A quel punto aggiunge: "Pericolo, è in pista! Pericolo! Stai attento, attento, attento". Fortunatamente per tutte le persone coinvolte, Stroll recepisce il messaggio e rallenta per superare la Mercedes in sicurezza. Mentre lo fa, chiede a sua volta: "Whoa, sta bene?", domanda alla quale Michell non sa dare una risposta immediata. In quegli stessi istanti Russell contatta il suo box per far sapere che è illeso.

Il messaggio nel 58simo e ultimo giro del GP d'Australia è stato l'ultimo che Michell ha dato a Stroll come suo ingegnere di pista. La gara di Melbourne è stata infatti l'ultima volta in cui hanno lavorato insieme in tale veste, dopo un periodo di tre anni, poiché l'ingegnere è stato promosso a capo dell'ottimizzazione delle prestazioni dell'Aston Martin. Dal prossimo Gran Premio in Giappone, sarà Andrew Vizard il nuovo ingegnere di pista del canadese.

Formula 1 News Calendario Classifica segui