Perché la Mercedes W14 e le nuove monoposto della Formula 1 2023 sono sempre più nere Nel Mondiale 2023 su quasi tutte le vetture di Formula 1, compresa la Ferrari, sarà presente il nero. Non è una scelta dettata da una particolare moda, ma c’è una spiegazione tecnica precisa.

A cura di Alessio Morra

Dopo Red Bull e Ferrari è stata presentata anche la Mercedes. E per gli appassionati c'è stata una grossa sorpresa. Perché la scuderia anglo-tedesca ha abiurato lo storico argento ed è tornata a una livrea tutta nera, come era stata nei Mondiali 2020 e 2021. Una decisione inaspettata che non è dettata da motivi di sponsorizzazioni, ma ha una spiegazione tecnica precisa. Non a caso molte scuderie in questa stagione hanno deciso di aggiungere il colore nero sulle proprie vetture. Dunque non è un caso che oltre alla Mercedes e alla Ferrari si vedranno, qua e là, delle Formula 1 colorate anche di nero nel Mondiale 2023.

Il nuovo regolamento non è stato letto bene dalla Mercedes che dopo aver dominato e vinto sette mondiali piloti e otto costruttori, nel 2022 ha vissuto un'annata alquanto deludente: una vittoria e una pole, e basta. Hamilton ha chiuso a secco, e non gli era mai successo. La Mercedes deve cambiare e vuole farlo. Sono stati apportati diversi correttivi. Toto Wolff ha dichiarato che Hamilton e Russell disporranno di un auto sicuramente più veloce e più guidabile. Ma non è detto che basti per lottare per il titolo con Red Bull (favoritissima) e Ferrari.

A livello cromatico c'è una novità, che non è una prima assoluta. Perché è tornata tutta nera. Back is Black. Si cita la compianta Amy Winehouse. Sicuramente è contento Hamilton che chiese nel 2020 un segnale alla scuderia. Un segnale forte nella lotta al razzismo. Ma ora c'è un motivo tecnico. Un motivo preciso che ha portato la Mercedes a vestirsi nuovamente di nero.

La Mercedes W14 con cui Hamilton e Russell proveranno a combattere per il titolo. Nel 2023 la vettura è diventa nuovamente tutta nera.

Lo stesso Toto Wolff ha confermato quello che era facilmente sospettabile. Con l'argento la Mercedes nel 2022 era ancora molto più pesante, e quindi più lenta, così via l'argento e dentro il nero che snellisce, non solo esteticamente, ma anche materialmente le Formula 1: "Eravamo in sovrappeso l'anno scorso. Quest'anno abbiamo cercato di capire dove poter spremere ogni singolo grammo. Quindi ora, la storia si ripete, con un cambio di colori. Si vedrà l'auto che avrà dei pezzi di carbonio grezzo".

Le parole di Wolff relative ai nuovi colori della Mercedes fanno capire, a chi si era interrogato sulla questione, come mai sulla Ferrari di Leclerc e Sainz sia aumentato il nero, che è ben presente sul cofano, sulla parte anteriore. E guardando le immagini delle altre presentazioni si nota come il nero sia diventato un colore molto forte sia sull'Alfa Romeo che sulla Haas, entrambe motorizzate Ferrari.

C’è una forte presenza del nero anche sulla Ferrari con cui Leclerc e Sainz andranno a caccia dei titoli Mondiali nel 2023.

Così come sulla McLaren, che ora ha una vettura con due colori, anche se l'arancione predomina. Ma anche l‘Aston Martin, che non molla il verde distintivo, ha un po' di nero sui lati e nel muso, per la gioia di Fernando Alonso che vuole tornare al vertice con la scuderia inglese. Il nero aumenta in Formula 1 e c'è un motivo preciso.

Con il regolamento in vigore dal 2022 tutte le vetture sono più pesanti. E semplicemente maggior peso si traduce con minore velocità. Anche un chilo può fare la differenza. Ma anche quattro o cinquecento grammi possono dare un piccolo vantaggio. Per questo la Mercedes, a quanto pare, avrebbe verniciato solamente la parte superiore del muso e il cofano motore. Con gli elementi inferiori della vettura che invece non sono verniciati e sono praticamente carbone grezzo.

La McLaren 2023 di Norris e Piastri mantiene una forte presenza dell’arancione, ma è presente in modo più massiccio del passato pure il nero.

Quindi la Mercedes, come anche le altre scuderie, puntano sul nero, che fa pesare meno le vetture, anche se le rende meno sicure. Il presidente della GPDA (il sindacato piloti), cioè George Russell, recentemente si era detto preoccupato per queste vetture che, al di là del colore, pesando tantissimo sono potenzialmente meno sicure in caso di incidente: "Il peso è straordinario. Continuiamo a rendere queste auto sempre più sicure, ma ovviamente se le fai più pesanti quando hai un impatto diventa pericoloso, è come schiantarsi con un autobus rispetto a un'auto piccola. Ora le vetture pesano quasi 800 kg, quando ho iniziato io in Formula 1 si arriva massimo a 650″.