La Mercedes presenta la nuova W14, tutta nera e con una promessa: “Sarà ancora più competitiva” Presentata la nuova W14 con cui Lewis Hamilton e George Russell proveranno a conquistare il Mondiale 2023. Un ritorno in “total black”, ritornando alla tradizione ma anche per rendere la monoposto ancora più performante: “Sarà più veloce rispetto al passato”, la promessa degli ingegneri.

A cura di Alessio Pediglieri

Adesso è toccato alla Mercedes, l'ottavo team a presentare la monoposto 2023 la nuova Mercedes W4 che lascia l'argento del 2022 e si ripresenta con un "total black" mozzafiato. Non cambierà la line-up dei piloti del team capitanato dal Team Principal Toto Wolff: al volante ci sarà ancora la coppia di piloti inglesi Lewis Hamilton e George Russell, alla loro seconda stagione insieme. Un mix che dovrà dimostrarsi vincente per proveare a spezzare gli ultimi due anni di trionfi da parte della Red Bull.

La W14 ha fatto la sua apparizione ufficiale nella sede principale del Team, a Brackley, una monoposto su cui vertono fortissime aspettative per la prossima stagione, con la presenza di Toto Wolf a coordinare le operazioni per svelare al mondo la nuova Mercedes, che si è presentata in "total black", tornando alla livrea classica della scuderia, con il colore nero che comanda su tutti gli altri come nelle stagioni 2020 e 2021, dopo l'intermezzo dello scorso anno in cui aveva scelto l'argento.

"Speriamo sia veloce e performante quanto bella" ha subito chiosato Wolf, evidentemente orgoglioso della nuova creatura che dovrà riportare sul gradino più alto del podio la Mercedes. "Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo", ha detto ancora Wolff. "Tuttavia, i nostri concorrenti sono stati molto forti l'anno scorso e stiamo recuperando terreno. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Affrontiamo ogni sfida, mettiamo la squadra al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Quest'anno, faremo di tutto per tornare davanti".

Leggi anche La Red Bull 2023 è stata svelata, novità nella livrea per la vettura di Verstappen e Perez

La Mercedes ha scelto di usare il nero del carbonio abbinato alla vernice opaca nera, con gli inserti verdi dello sponsor Petronas che si ripresentano sull'ala posteriore e all'interno dei passaruota. Ci sono anche le stelle che richiamano il logo Mercedes sulla parte finale del cofano motore: una scelta di colore che richiama prepotentemente la tradizione ma che va oltre il semplice gusto stilistico. La W14 è stata perfezionata nell'ambito di un importante progetto di riduzione del peso complessivo che ha riguardato anche la scelta finale del colore: "Sarà più competitiva rispetto allo scorso anno", è la promessa degli ingegneri.

Adesso toccherà ai due piloti metterla subito in pista nel pomeriggio e provare le prime vibrazioni, in attesa di scoprire tutte le nuove qualità nella tre giorni di test precampionato della prossima settimana a Sakhir e poi con l'esordio ufficiale, nel primo weekend di marzo nel GP del Bahrain. Per una Mercedes che sta chiudendo il giro di scuderie per la presentazione di tutte le nuove monoposto. All'appello mancano solo Red Bull e Alpine, che presenterà la sua nuova A523 nella giornata di giovedì 16 febbraio, mentre hanno già mostrato le proprie vetture Haas, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin e Ferrari.