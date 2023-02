Mick Schumacher ha firmato per la McLaren, ma sarà pure pilota di riserva Mercedes Mick Schumacher non sarà sulla griglia nel 2023, ma sarà terzo pilota di due delle principali scuderie. Perché dopo l’accordo con la Mercedes, Schumacher ha trovato anche quello con la McLaren.

A cura di Alessio Morra

Mick Schumacher non è riuscito a trovare un sedile in Formula 1 come pilota titolare per il Mondiale 2023 ma è riuscito a strappare ben due ingaggi da terzo pilota. Il figlio del sette volte campione del mondo era diventato tempo fa il pilota di riserva della Mercedes, ma svolgerà lo stesso ruolo pure per la McLaren, motorizzata Mercedes. La notizia è sorprendente. Mick Schumacher resta con questo doppio ruolo nel circus, con la speranza di tornare titolare in griglia tra un anno.

Dopo l'ingaggio di Hulkenberg e la conferma di Magnussen, già in autunno, si era chiusa l'avventura di Schumacher con la Haas. Il tedesco non è riuscito a trovare un posto da titolare, dopo che l'Alpha Tauri ha ufficializzato de Vries e la Williams ha preso l'americano Sergeant. Chiusa pure l'esperienza come pilota della Ferrari Driver Academy, il tedesco ha firmato con la Mercedes, che lo ha preso come pilota di riserva – i titolari sono Hamilton e Russell.

Un ruolo che Schumacher ha accettato di buon grado, ricordando anche l'esperienza del papà in Mercedes. Toto Wolff ha garantito che farà di tutto per aiutarlo a trovare un posto in griglia nel 2024. Ma intanto è arrivata, a sorpresa, l'annuncio della McLaren che con un tweet ha fatto sapere di avere Schumacher come terzo pilota per la stagione 2023: "La McLaren sarà in grado di chiamare Mick Schumacher come pilota di riserva durante la stagione 2023. Questo è parte del nostro accordo con la Mercedes. Benvenuto in famiglia, Mick".

Leggi anche Come vive oggi Michael Schumacher nove anni dopo l’incidente: vede solo tre persone

La McLaren stessa sottolinea quanto sia stato determinante il ruolo di Andrea Stella, il team principal della scuderia, che ha lavorato negli anni d'oro in Ferrari a stretto contatto con Michael Schumacher. E ovviamente va ricordato che quando il sette volte campione del mondo era nettamente il miglior pilota in circolazione più volte era stato corteggiato dalla McLaren, che provò a ingaggiarlo già negli anni '90. Ma non se ne fece nulla. Ora tocca a Mick, e chissà che un domani non possa esserci Schumacher al volante della McLaren.