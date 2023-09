Verstappen supersonico, è in pole a Suzuka nel Gp di Formula 1: Leclerc quarto, Sainz sesto Verstappen partirà in pole position a Suzuka. In prima fila nel Gran Premio del Giappone anche Oscar Piastri della McLaren. Leclerc quarto, Sainz sesto.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen sempre primo in tutto il weekend. L'olandese ha voluto mandare un messaggio preciso a tutti, dopo il weekend di Singapore. Piastri sorprendentemente in prima fila. Poi Norris e Leclerc. Sainz scatterà dalla terza fila.

Stroll e Lawson sono i primi a scendere in pista in Q1. Verstappen fa subito paura con un tempo eccezionale. Ma non teme Max l'inglese Lando Norris, che si mette a un passo dal campione del mondo. Si mettono al sicuro, anche se con divari enormi, Piastri, Perez, i due Mercedes e Alonso. La Ferrari aspetta. Strategia sbagliata, ma sfortunata. Perché mentre Leclerc e Sainz stavano facendo il giro va a muro Logan Sargeant. Il pilota americano commette un errore e va malamente a sbattere. Un brutto errore. Bandiera rossa e Q1 sospesa.

Quando si ricomincia Leclerc e Sainz vanno subito in pista e velocemente fanno il tempo, Charles terzo. Hamilton, Russell e Alonso hanno bisogno di un secondo giro. Le Alpha Tauri volano. Lawson quarto. In Q1 escono Bottas, Stroll, Hulkenberg, Zhou e Sargeant.

C'è bagarre nel finale della Q2 perché la pista ha avuto una grande evoluzione. Verstappen e le McLaren sicuri non scendono in pista per il secondo giro, così è Leclerc il più veloce davanti ai due Red Bull e a Hamilton. Sainz quinto. Eliminati in modo beffardo Lawson e Gasly, fuori pure Albon, Ocon e Magnussen.

La Ferrari rinuncia al primo tentativo, Leclerc e Sainz scendono in pista solo nel finale con gomme nuove. Alla fine non c'era lotta per la pole position. Max di un altro pianeta. La lotta è per le posizioni a seguire con tanti contendenti per le prime due file. Piastri e Norris, cioè i due della McLaren, si mettono alle spalle di Max. Leclerc è quarto, a pochi millesimi dalla prima fila.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Giappone

1ª fila: Verstappen (Red Bull), Piastri (McLaren)

2ª fila: Norris (McLaren), Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Perez (Red Bull), Sainz (Ferrari)

4ª fila: Hamilton (Mercedes), Russell (Mercedes)

5ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Lawson (Alpha Tauri), Gasly (Alpine)

7ª fila: Albon (Williams), Ocon (Alpine)

8ª fila: Magnussen (Haas), Bottas (Alfa Romeo)

9ª fila: Stroll (Aston Martin), Hulkenberg (Haas)

10ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Sargeant (Williams)