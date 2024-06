video suggerito

Verstappen non ne può più delle voci sulla sua fidanzata: "Tutto questo deve finire" Max Verstappen sbotta sui social in difesa della fidanzata Kelly Piquet: "Accuse folli e ridicole".

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen non ha retto più alle voci incontrollate sulla sua fidanzata Kelly Piquet ed è sbottato, postando un messaggio in difesa della compagna brasiliana, figlia del tre volte campione del mondo Nelson: "Tutto questo deve finire. Queste false accuse sono ridicole". Il 26enne pilota olandese sta dominando anche quest'anno – tanto per cambiare – il mondiale di Formula 1, a dispetto di chi aveva troppo presto emesso sentenze sul gap ridotto tra la Red Bull e le altre scuderie, con un titolo potenzialmente più combattuto delle ultime due stagioni. Anche la vita privata di Verstappen va a gonfie vele, Max e Kelly si sono conosciuti nel 2016, la loro relazione è iniziata nel 2020 ed appare solidissima.

Max Verstappen e Kelly Piquet stanno assieme dal 2020

La fidanzata di Verstappen: "Tre anni di accuse e cose inventate"

Ma gli haters sono sempre in agguato e hanno preso di mira la 35enne brasiliana con abusi online, cui la modella ha risposto con un lungo post su Instagram – chiedendo di smettere di diffondere "menzogne" su di lei – sotto il quale si sono aggiunte le parole di Verstappen. La Piquet ha scritto di avere "negli ultimi tre anni navigato in una strana e sconvolgente ondata di accuse", alcune delle quali si riferiscono alle sue precedenti relazioni, tra cui quella col pilota russo di Formula 1 Daniil Kvyat.

Kelly, che su Instagram ha 1,5 milioni di follower, ha chiesto di pensarci due volte prima di pubblicare su internet voci cattive: "Una mia nota e un gentile promemoria per tutti – ha esordito –Il mondo online può essere un posto meraviglioso per vari motivi, ma molto spaventoso quando vengono diffuse informazioni sbagliate e bugie. Non sono sicura dell'approccio appropriato per affrontare l'odio derivante dalle falsità. Ho considerato di scrivere una risposta e lasciarla lì. Per oltre tre anni ho navigato in un'ondata molto strana e sconvolgente di accuse, voci, situazioni inventate, testimonianze false, screenshot ritoccati con Photoshop… qualsiasi cosa. Per tutto il tempo restando in silenzio e senza giocare con queste ridicole affermazioni".

Si è arrivati a un punto in cui Kelly tuttavia non poteva più restare in silenzio: "Specialmente le accuse mosse negli ultimi mesi hanno assunto un altro livello di diffamazione. Chi mi conosce sa che non mi metterei mai in tali posizioni, non direi certe cose o agirei in quel modo. Sono lungi dall'essere perfetta, ma sono orgogliosa dei miei valori, della mia morale e dei miei modi. Sia chiaro. Come essere umano, i commenti e l'odio colpiscono profondamente me e le persone intorno a me. Spero che questo serva a ricordare alle persone di verificare i contenuti online prima di fare minacce. Spero che quelli di voi che che hanno contribuito a questo si prendano un momento per riflettere sulle conseguenze nella vita reale della diffusione di bugie e odio".

Il post di Verstappen in risposta al messaggio della fidanzata Kelly

Max al fianco di Kelly Piquet: "Accuse folli e ridicole"

Un post accorato, cui ha risposto in maniera più concisa ma non meno perentoria e sofferta Verstappen con un commento sotto il messaggio della compagna: "Tutto questo deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono folli e ridicole allo stesso tempo. L'odio non ha posto in questo mondo. Noi sappiamo cosa è vero nella nostra famiglia e siamo molto felici insieme. Ti amo", ha aggiunto il tre volte campione di Formula 1 con un emoji a forma di cuore.

