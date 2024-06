La Ferrari naufraga sotto la pioggia di Montreal: Verstappen vince in Canada, Leclerc e Sainz ritirati

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Brutale ritorno sulla terra per la Ferrari a Montreal dopo l'entusiasmante weekend di Montecarlo. Mentre quelli che dovevano essere i suoi rivali si contendevano la vittoria della gara del GP del Canada della Formula 1 2024 condizionata dalla pioggia caduta a fasi alterne sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, nelle retrovie Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio calvario.

Mentre Verstappen, Russell, Norris, Piastri ed Hamilton davano vita ad uno spettacolare quadriello per il podio (che alla fine ha visto l'olandese della Red Bull uscire vincitore davanti alla McLaren di Norris e la Mercedes di Russell), il monegasco ha dovuto fronteggiare un problema alla power unit della sua SF-24 che lo penalizzava sensibilmente in rettilineo andando poi a provare l'azzardo montando le slick quando si attendeva un nuovo scroscio di pioggia ma senza fortuna tanto da ritrovarsi in pochi giri doppiato dai piloti di testa e decidere poi di mettere fine anticipatamente all'agonia ritirando la vettura.

Nessun problema meccanico invece per Carlos Sainz che con gomme intermedie però non è sembrato mai in grado di avere passo tanto da essere superato al via non solo dalle due Haas di Magnussen e Hulkenberg (geniali a partire con le fullwet) ma da diverse altre vetture e non riuscire mai ad accendersi nel corso della gara fino a quando a 20 giri dal termine è stato protagonista di un testacoda dove è stato centrato da Albon ed è stato anche lui costretto a terminare anticipatamente questo GP del Canada da dimenticare per lui e la Ferrari che vede la Red Bull allungare in vetta alla classifica costruttori e tutti i rivali guadagnare punti importanti.

Risultati e classifica della gara del GP del Canada della Formula 1 2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lando NORRIS (McLaren) +3.879 George RUSSELL (Mercedes) +4.317 Lewis HAMILTON (Mercedes) +4.915 Oscar PIASTRI (McLaren) +10.199 Fernando ALONSO (Aston Martin) +17.510 Lance STROLL (Aston Martin) +23.625 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +28.672 Pierre GASLY (Alpine) +30.021 Esteban OCON (Alpine) +30.313 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +30.824 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +31.253 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) +40.487 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +52.694 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) 1L Carlos SAINZ (Ferrari) – ritirato Alexander ALBON (Williams) – ritirato Sergio PEREZ (Red Bull Racing) – ritirato Charles LECLERC (Ferrari) – ritirato Logan SARGEANT (Williams) – ritirato

