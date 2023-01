Verstappen nella bufera per lo storico sponsor accusato di riciclaggio: è lui l’unica eccezione Dopo la scandalo che l’ha travolto con il coinvolgimento nell’indagine per riciclaggio di denaro, la società Jumbo, storico sponsor del campione del mondo della Formula 1 Max Verstappen, ha annunciato di voler interrompere tutti gli accordi di sponsorizzazione nel motorsport con una sola eccezione che riguarda proprio il pilota della Red Bull.

Il campione del mondo della Formula 1 in carica Max Verstappen si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di immergersi nuovamente nel mondo Red Bull in vista del Mondiale 2023, ma improvvisamente è finito al centro delle polemiche a causa degli ultimi sviluppi riguarda alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto un suo storico sponsor, la catena di supermercati olandese Jumbo che lo sovvenziona fin dal 2014 (prima ancora che il classe '97 debuttasse in F1), finita al centro di un'inchiesta di riciclaggio di denaro.

Lo scorso settembre il numero uno della società con sede in Olanda, Frits van Eerd, era stato infatti costretto a dimettersi dalla carica di amministratore delegato dopo essere stato arrestato per il coinvolgimento in un'indagine sul riciclaggio di denaro nella quale sarebbero finite alcune transazioni immobiliari e di veicoli nonché sponsorizzazioni nel motorsport fatte da Jumbo.

All'epoca, nonostante l'arresto dell'ad, l'entourage del campione del mondo della Formula 1 si era mostrato garantista riservandosi di prendere eventuali decisioni riguardo alla partnership con Jumbo solo qualora venga appurato il coinvolgimento di quest'ultima nell'azioni illecite oggetto d'indagine (coinvolgimento che la catena di supermercati continua a tuttora a smentire). Già allora, per questo, Max Verstappen era finito al centro delle polemiche.

Polemiche che ora, a distanza di tre mesi, tornano prepotentemente in auge in seguito all'ultimo annuncio fatto dal Ceo ad interim della società Ton van Veen al termine di un'indagine interna condotta sulle operazioni effettuate in passato dalla Jumbo. Quest'ultimo ha difatti comunicato che la catena di supermercati ha deciso di interrompere tutte le sponsorizzazioni nel mondo del motorsport fatta eccezione per quella di Max Verstappen.

"Il motorsport si è presentato a noi sotto una luce diversa e questo influisce anche sulle nostre sponsorizzazioni. Non continueremo più a farle. Esamineremo anche criticamente le nostre attività motoristiche. Un'eccezione a ciò è il contratto con Max Verstappen" ha difatti detto l'attuale amministratore delegato ad interim della società olandese confermando che la partnership commerciale con il pilota della Red Bull andrà avanti anche in questo 2023.

Ed è proprio questa unica eccezione fatta per Verstappen ad aver alimentato nuovamente le polemiche nei confronti del campione del mondo in carica della Formula 1 che anche in questa occasione non ha offerto alcun commento a riguardo. In molti si chiedono infatti perché, nonostante lo stipendio faraonico che percepisce dopo l'ultimo rinnovo con la Red Bull, non abbia deciso di rinunciare a questo contratto di sponsorizzazione con Jumbo diventato scottante dopo lo scandalo che ha improvvisamente travolto il numero uno della catena di supermercati.