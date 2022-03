Verstappen ricoperto d’oro, contratto faraonico con la Red Bull: 350 milioni di euro fino al 2028 Ufficializzato il rinnovo di contratto record di Max Verstappen con la Red Bull in Formula 1: l’olandese resterà legato alla scuderia austriaca fino al 2028 e percepirà di base un totale di 350 milioni di euro nei prossimi sette anni.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale. Il campione del mondo in carica della Formula 1 Max Verstappen ha firmato un lunghissimo rinnovo di contratto con la Red Bull.

L'olandese infatti sarà legato alla scuderia austriaca fino al 2028, quando cioè avrà 31 anni. Questo accordo però non è soltanto il più lungo mai firmato in Formula 1 (è un prolungamento di cinque anni del suo vecchio contratto con scadenza 2023 ma di fatto, per quanto riguarda l'adeguamento dei termini, si tratta di un settennale) ma nel complesso sarà anche il più ricco di sempre: Verstappen per le prossime stagioni riceverà difatti uno stipendio base di 50 milioni di euro all'anno (a cui si devono poi aggiungere i vari bonus legati ai risultati) che gli assicurano dunque la certezza di percepire in totale almeno 350 milioni di euro.

Si tratta dunque di un vero e proprio contratto che ricopre d'oro il fresco vincitore del titolo iridato quello appena firmato con Red Bull. Un contratto faraonico che, di fatto lo lega a vita alla scuderia austriaca che lo ha messo sotto la sua ala fin da giovanissimo per farlo poi esordire in F1 quando era ancora minorenne con l'allora Toro Rosso e portarlo nel team principale ad appena 18 anni.

Un contratto faraonico che candida inoltre Max Verstappen ad essere in lizza per diventare il pilota con più guadagni nella storia del Circus dato che solo da questo accordo (esclusi i bonus) al 2028 avrà percepito quanto ha guadagnato in tutta la sua carriera in Formula 1 il leggendario Michael Schumacher con i suoi sette titoli Mondiali conquistati. Contratto a cifre esorbitanti che gli consente anche di superare il rivale Lewis Hamilton per ingaggio annuo e presentarsi al via del Mondiale di Formula 1 2022 come il driver più pagato dell'intera griglia.