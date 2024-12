video suggerito

Verstappen e Russell sorridenti fianco a fianco nella foto di fine anno: cosa è successo Colpo di scena sabato ad Abu Dhabi, anzi due: prima una nuova foto di tutti i piloti di Formula 1, con Verstappen e Russell vicini e sorridenti dopo la faida durissima dei giorni scorsi; poi le dichiarazioni a sorpresa di Max che tende la mano a George. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due colpi di scena oggi ad Abu Dhabi, a margine dell'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1: entrambi riguardanti la feroce faida in atto tra Max Verstappen e George Russell. Prima una nuova foto di tutti i piloti assieme, con i due stavolta l'uno al fianco dell'altro e sorridenti, dopo che invece alla cena di giovedì sera l'inglese non aveva voluto sedersi vicino a Max dopo che gli altri gli avevano lasciato apposta quell'unico posto libero; poi le dichiarazioni concilianti del campione del mondo, che ha aperto ad una riappacificazione con George.

George Russell e Max Verstappen, c'è aria di riappacificazione

La guerra di parole tra Verstappen e Russell aveva raggiunto vette molto aspre dopo il GP del Qatar, in seguito al reclamo fomentato dal pilota Mercedes che aveva fatto perdere la pole all'olandese. Quest'ultimo aveva dichiarato di aver "perso ogni rispetto" nei confronti del britannico, usando espressioni volgari per mandarlo a quel paese. Russell aveva risposto dando del "bullo" al collega, al che Verstappen aveva ribattuto che con lui "aveva chiuso". La lontananza dei due alla cena di fine anno in un ristorante esclusivo di Abu Dhabi era stata logica conseguenza di tutto questo.

La nuova foto di tutti i piloti di Formula 1: Verstappen e Russell vicini e sorridenti

Ha dunque stupito tutti la nuova foto scattata dai piloti sabato, in occasione della tradizionale assemblea di fine stagione della GPDA, ovvero l'associazione dei medesimi. Nello scatto si vedono Verstappen e Russell uno accanto all'altro e col sorriso stampato sul volto, nonostante il loro battibecco pubblico che ha scatenato il caos e creato fazioni tra i tifosi della Formula 1. La spinta a cercare di ricucire lo strappo è ancora una volta arrivata dagli altri piloti, come ha svelato il presidente della GPDA Alexander Wurz.

Leggi anche Russell arriva per ultimo alla cena dei piloti e scopre che gli hanno lasciato un posto: rifiuta

Il colpo di scena orchestrato dagli altri piloti: "La foto è stata accolta con applausi"

"Lo hanno suggerito gli altri piloti. Hanno detto loro che non devono necessariamente essere d'accordo o essere amici, ma volevano mandare un segnale al mondo esterno e ai nostri tifosi, allo sport, ma anche alle persone a casa – ha detto Wurz a ORF – Non sempre bisogna essere d'accordo e ci saranno sempre dure battaglie, sia in pista che nell'ufficio degli steward. Ma ad un certo punto vogliamo dimostrare che come piloti siamo per la causa dello sport, per la sicurezza e perché i tifosi siano uniti. Questa foto è passata senza intoppi ed è stata accolta con grandi applausi. Tutti e venti i piloti erano felici. Che diventassero amici, che lo fossero o meno, che tutto andasse di nuovo bene, non faceva parte della questione. Quello lo decidono da soli. Sono abbastanza adulti e maturi ed è andata così".

Verstappen tende la mano a Russell: "Ci vedremo a Monaco, tutto si risolverà"

Ma le sorprese non sono finite qua, visto quello che successivamente ha detto Verstappen durante un incontro con i tifosi. L'olandese sembra aver sbollito la rabbia (almeno lui) ed è convinto che le cose si sistemeranno. Tutto è nato quando a Max e al suo compagno in Red Bull Checo Perez è stato chiesto con quale pilota avrebbero voluto fare squadra se avessero dovuto giocare a paintball. La folla ha intonato cori per "George", cosa che ha spinto Verstappen a rispondere sdrammatizzando: "Lui sarebbe nell'altra squadra! No, sto solo scherzando".

Quello è stato lo spunto per tendere la mano a Russell, esprimendo fiducia che i rapporti tra loro sarebbero tornati buoni se si fossero incontrati a Monaco, dove entrambi vivono: "Sinceramente, certo, abbiamo le nostre discussioni. Ma sono sicuro che risolveremo la cosa, è bene prendersi una piccola pausa. Sono sicuro che ci rivedremo a Monaco, andrà tutto bene". La palla a questo punto passa al focoso George…