Max Verstappen: "Ho perso il rispetto per Russell, mai visto nessuno urlare così". Cosa è successo Clamoroso sfogo pubblico di Max Verstappen dopo la gara del GP del Qatar della Formula 1 2024. L'olandese accusa George Russell, utilizzando toni molto duri, per il comportamento avuto al sabato: ecco cosa è successo tra i due piloti Losail.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver ottenuto la straordinaria vittoria nella folle gara del GP del Qatar, al termine della penultima corsa del mondiale 2024 della Formula 1 a Losail, il quatto volte campione del mondo Max Verstappen si è tolto un enorme sasso dalla scarpa con un sfogo pubblico contro George Russell in cui ha utilizzato toni molto pesanti. All'olandese della Red Bull non era andata giù la penalità comminatagli dai Commissari FIA che gli ha fatto perdere la pole position in favore proprio del britannico della Mercedes.

Una penalità molto strana sia per l'irregolarità contestatagli che per i tempi con cui è stata emessa e per l'entità della sanzione (retrocessione di una sola posizione in griglia): arrivata diverse ore dopo la fine delle qualifiche infatti al 27enne di Hasselt viene contestato di aver guidato troppo lentamente in un giro di cooldown facendo impeding in una curva su Russell che, a sua volta, non era in un giro lanciato.

Una penalità che, stando a quanto raccontato da Verstappen nel suo sfogo pubblico post-gara, sarebbe figlia delle incredibili pressioni fatte da George Russell alla FIA nel momento in cui i due, dopo le qualifiche, sono stati convocati dai Commissari F1 (convocazione arrivata dopo le lamentele in radio dello stesso Russell). Un comportamento che non è andato giù al quattro volte iridato che ha accusato pesantemente il più giovane collega: "Il modo in cui l'altro pilota (George Russell, ndr) ha gestito le cose durante la riunione con gli steward ieri, onestamente, non aveva senso. Penso di avere molto rispetto per gli altri piloti, ma dopo la scorsa notte, ho decisamente perso il rispetto che avevo per lui. Ho trovato semplicemente ridicolo il modo in cui Russell ha ha fatto pressioni per farmi dare una penalità. Ero piuttosto in***zato con lui" ha infatti detto ai microfoni dell'emittente olandese Viaplay raccontando ciò che era accaduto a Losail davanti ai Commissari FIA nel post-qualifica.

Ma lo sfogo di Verstappen non si è esaurito lì. L'olandese della Red Bull, come sempre senza peli sulla lingua, ha accusato Russell di essere una persona falsa nel momento in cui si presenta in TV e rivelato di aver chiuso definitivamente ogni tipo di rapporto amichevole con lui: "Davanti alla telecamera è molto ragionevole, ma fuori è una persona completamente diversa. Non lo sopporto, allora è meglio che se ne vada a fa***lo. Non voglio più avere niente a che fare con lui" ha difatti chiosato il quattro volte campione del mondo della Formula 1 che sembra aver rotto definitivamente con il britannico della Mercedes che, tra le altre cose, è anche il presidente dell'associazione dei piloti F1 (la GDPA) di cui Max fa parte.