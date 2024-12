video suggerito

Verstappen vince il folle GP Qatar, a Losail succede di tutto: Norris penalizzato, fa festa la Ferrari Max Verstappen vince il GP del Qatar della Formual 1 2024 al termine di una folle gara caratterizzata da tanti incidenti, diversi ingressi in pista della Safety Car e pesantissime penalità comminate a Norris e Hamilton. Leclerc 2° e Sainz 6° rilanciano le ambizioni iridate della Ferrari con la lotta per il titolo costruttori che si deciderà nell’ultimo round della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince una folle gara del GP del Qatar della Formula 1 2024 caratterizzata da incidenti, safety car e una pioggia di pesanti penalità. Di queste, la più pesante (sia letteralmente che per quanto riguarda il peso specifico per la lotta con la Ferrari per il titolo costruttori) è certamente lo stop-and-go di dieci secondi comminato a Lando Norris mentre si trovava in seconda posizione con il britannico della McLaren costretto a ripartire dal fondo del gruppo. Il tutto mentre un, questa volta fortunato, Charles Leclerc conquistava una preziosissima seconda posizione davanti ad un Oscar Piastri beffato in occasione del primo pit-stop (con il monegasco che ha usufruito della prima safety car entrata in pista per effettuare la sosta ai box con tempo dimezzato rispetto all'australiano che era rientrato nel giro precedente).

Un risultato che, unito al sesto posto di Carlos Sainz (protagonista di una foratura subito dopo metà-gara), permette alla Ferrari di accorciare le distanze in classifica dalla McLaren e rimandare all'ultima gara di Abu Dhabi la lotta per il titolo iridato dei costruttori. A far festa, oltre alla Ferrari, a fine gara c'è anche Pierre Gasly che chiude al quinto posto la corsa alle spalle di un George Russell che tra errori al box e penalità ha visto compromessa la sua gara che era iniziata dalla pole position.

Gara da incorniciare anche per Fernando Alonso, Guanyu Zhou e Kevin Magnussen che hanno chiuso in top-10 portando punti importantissimi alle proprie squadre (i primi stagionali per la Sauber quelli conquistati dal cinese). A chiudere la zona punti Lando Norris che alla fine ha preso anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce della gara permettendo così alla McLaren di arrivare all'ultima gara della stagione con 21 punti di vantaggio sulla Ferrari nella classifica costruttori.