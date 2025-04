video suggerito

Colloqui segreti tra Russell e Horner, la clausola di Verstappen spaventa la Red Bull: F1 in subbuglio Le voci su un possibile anno sabbatico di Max Verstappen e i colloqui sotterranei tra George Russell e Christian Horner agitano il mercato piloti della Formula 1. Il futuro dei due top driver potrebbe innescare un effetto domino tra Red Bull, Mercedes e Aston Martin. E la clausola di uscita nel contratto del campione olandese fa tremare il team austriaco.

A cura di Michele Mazzeo

Il mercato piloti della Formula 1 2026 si infiamma con l’ipotesi di un clamoroso scenario: Max Verstappen fuori dalla Red Bull con George Russell al suo posto. Voci insistenti parlano di colloqui informali tra l'inglese della Mercedes e Christian Horner, team principal della squadra corse di Milton Keynes, che starebbe preparando un piano B nel caso in cui il campione olandese decidesse di esercitare la famigerata clausola di uscita dal contratto, valido fino al 2028.

Una clausola, secondo fonti interne al paddock, attivabile qualora Verstappen non fosse tra i primi due nel mondiale entro la pausa estiva. Un’eventualità remota ma, alla luce del rendimento dei due driver della McLaren, non impossibile, che sta spingendo squadre rivali come Mercedes e Aston Martin a monitorare con attenzione la situazione.

La Mercedes, dal canto suo, è bloccata. Il contratto di Russell scade al termine di questa stagione e Toto Wolff non ha ancora affondato il colpo per il rinnovo. Il motivo? L'attesa per conoscere le mosse di Verstappen. Se il quattro volte campione del mondo lasciasse Red Bull, la Mercedes potrebbe diventare la sua nuova casa, sempre che non opti per l’Aston Martin (dove ritroverebbe la Honda e il geniale progettista Adrian Newey) o per un anno sabbatico, come suggerito da alcuni insider.

Ma il rischio per la scuderia di Brackley è concreto: se la Red Bull dovesse muoversi prima, Russell potrebbe finire in Austria, lasciando scoperto il secondo sedile accanto a Kimi Antonelli. Una prospettiva complicata, visto il limitato numero di top driver disponibili a contratto scaduto per il 2026.

In questo scenario, le conversazioni tra Horner e Russell assumono un peso specifico. Al momento si parla solo di contatti preliminari, nulla di ufficiale. Ma è chiaro che entrambe le parti stanno studiando i rispettivi piani futuri, pronte ad agire se si aprisse uno spiraglio concreto.

Il paragone con il passaggio shock di Lewis Hamilton alla Ferrari è inevitabile, ma la potenziale uscita di Verstappen dalla Red Bull avrebbe conseguenze strutturali sull’equilibrio dell’intera griglia. E proprio per questo Christian Horner ed Helmut Marko potrebbero decidere di giocare d’anticipo, blindando George Russell con un'offerta mirata per strapparlo alla Mercedes. Il mercato piloti della F1 non è mai stato così incerto. Tutto ruota attorno ad una sola decisione: cosa farà Max Verstappen? Se davvero dovesse aprirsi un nuovo ciclo, i top team dovranno farsi trovare pronti. E la partita sembra essere appena cominciata.