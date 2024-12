video suggerito

Russell furioso con Verstappen: "Sono anni che bullizza piloti in F1. Ha minacciato di tamponarmi" Max Verstappen dopo il Gp del Qatar aveva attaccato duramente George Russell, alzando tantissimo i toni. Il pilota inglese ha risposto per le rime usando parole altrettanto forti e svelando anche l'intero dialogo tra i due dopo le Qualifiche di Losail.

A cura di Alessio Morra

L'aria del Natale in Formula 1 non c'è. Non si è più buoni perché si è a dicembre né perché si sta per chiudere la stagione, l'ennesima vinta da Max Verstappen che domenica scorsa dopo aver trionfato in Qatar aveva lanciato un dardo avvelenato nei confronti di George Russell, che ha preso tempo e ad Abu Dhabi ha risposto per le rime, usando la stessa durezza e contrattaccando.

La polemica in Qatar e l'attacco feroce di Max

Tutto è nato nel weekend del Gp del Qatar. O meglio lì la famosa goccia ha fatto traboccare il vaso, che evidentemente per SuperMax era già colmo. Nelle Qualifiche Verstappen era stato il più veloce, Russell secondo. Ma l'inglese si lamenta del comportamento di Max che aveva rallentato troppo. Per quella manovra Max perde la pole, penalizzato per una posizione. Russell si è messo davanti. Poi il Gp è stato vinto dalla Red Bull con il numero 1 sul muso. Fine della polemica? Assolutamente no.

Perché Verstappen dopo la gara ha parlato a lungo anche di Russell. Il quattro volte campione del mondo non poteva essere più chiaro e più diretto: "Davanti alla telecamera è molto ragionevole, ma fuori è una persona completamente diversa. Non lo sopporto, allora è meglio che se ne vada a fa***lo. Non voglio più avere niente a che fare con lui".

La risposta durissima di Russell a Verstappen

Russell ha atteso, poi, una volta ad Abu Dhabi per l'ultima gara della stagione ha risposto e lo ha fatto senza andare, pure lui, troppo per il sottile: "Max ha detto che avrebbe messo la mia c***o di testa nel muro. Poi ha messo in dubbio la mia integrità, trovo tutto questo abbastanza ironico. Sabato sera ha detto avrebbe fatto di tutto di proposito per sbattere contro di me. Io non lo accetto né lo accetterò. Per anni Max ha fatto bullismo alla gente".

Continuando nel suo discorso ha portato degli esempi: "Non puoi mettere in dubbio le sue qualità di guida. Non sa gestire le avversarità. Ogni volta che gli è andato contro qualcosa, come a Jeddah e in Brasile nel 2021 e all'Hungaroring quest'anno, si scatena. Una volta schiantandosi con Lewis, l'altra contro la sua squadra. Quei commenti sono stati irrispettosi e inutili".

Russell rivela il dialogo con Verstappen

Infine ha rivelato anche il colloquio avuto con Verstappen: "Non so perché vuoi fregarmi così, sono così deluso da te. Non avrei dovuto nemmeno gareggiare con te domani, ti avrei lasciato passare, ma ora se devo farlo, farò di proposito di tutto per mettere la tua fo****a testa nel muro. Non capisco perché sia stato così tanto aggressivo e violento". Uno a uno e palla al centro. Di sicuro non è finita qui. Già domenica potrebbero trovarsi in battaglia e nella prossima stagione chissà.