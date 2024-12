video suggerito

Verstappen sconcertato da Russell: “È un traditore che pugnala alle spalle. Con lui ho chiuso” Max Verstappen e George Russell sono diventati nemici per la pelle. L’olandese lo ha attaccato dopo il Gp del Qatar, Russell ha risposto dopo qualche giorno. Ora è arrivato l’altro fendente di Max: “Traditore e perdente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La battaglia a parole non finisce, anzi, continua tra Max Verstappen e George Russell che pubblicamente arrivano, adesso, al capitolo tre. All'affondo di Max ha risposto George da Abu Dhabi, il campione del mondo dopo aver sentito alcune parole durissime non poteva rimanere in silenzio e ha rifilato la sua pesantissima stoccata. E viene da chiedersi cosa accadrà quando i due si sfioreranno in pista, magari già domenica prossima.

Max accusa ancora Russell: "Pugnala alle spalle"

Sembravano amici, quantomeno avevano rapporti cordiali. Ora sono nemici per la pelle. Non può essere altrimenti dopo le parole volate in questi ultimi giorni e il punto esclamativo messo da Verstappen che ha definito il pilota della Mercedes: "Un pugnalatore alle spalle".

Parlando con motorsport.com Verstappen ha usato parole durissime, ha definito Russell un bugiardo e quando gli è stato chiesto della minaccia di incidente ha detto: "Questo non è già corretto. Ma sai, quelle cose non mi sorprendono. Io do solo la mia opinione su come sta. Ovviamente, non ne è contento, ma è la stessa cosa che ha fatto con gli steward. Mentendo e mettendo insieme cose che non sono corrette. È un traditore. A me non importa. Non c'è bisogno di parlare troppo di gente così, sono solo dei perdenti. Abbiamo riso per ultimi perché alla fine abbiamo vinto quella gara. Loro potrebbero essere partiti in pole grazie al loro cavillo con gli steward, ma 300 metri dopo erano di nuovo dietro di noi".

I panni sporchi SuperMax li lava in pubblico aggiungendo che il rapporto con Russell è ormai irrecuperabile: "È tipico per lui. La gente può credere a ciò che vuole, semplicemente non è vero. Io sono sempre la stessa persona, che sia a casa, qui o dagli steward. Non si può dire lo stesso di tutti. Non dobbiamo essere migliori amici. Ho chiuso con lui".

Verstappen aveva acceso la miccia

Le polemiche tra i due erano nate dopo le Qualifiche del Qatar, Verstappen aveva fatto la pole ma poi l'ha persa a causa di una penalità prodotta da un comportamento giudicato scorretto dai commissari proprio ai danni di Russell. Max dopo aver vinto, il giorno seguente, di Russell disse: "Davanti alla telecamera è molto ragionevole, ma fuori è una persona completamente diversa. Non lo sopporto, allora è meglio che se ne vada a fa***lo. Non voglio più avere niente a che fare con lui".

La risposta durissima di Russell: "Verstappen bullizza gli avversari"

L'inglese ha atteso per rispondergli, ma quando lo ha fatto ha usato delle parole durissime: "Max ha detto che avrebbe messo la mia c***o di testa nel muro. Poi ha messo in dubbio la mia integrità, trovo tutto questo abbastanza ironico. Sabato sera ha detto avrebbe fatto di tutto di proposito per sbattere contro di me. Io non lo accetto né lo accetterò. Per anni Max ha fatto bullismo alla gente".